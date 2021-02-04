Що допоможе схуднути: названо "чарівний" продукт
Для того щоб знижувати вагу, потрібно підбирати правильні і смачні продукти для раціону.
Джерело: інстаграм Олени Кален
Який продукт слід вживати для гарного настрою і стрункості, розповіла експертка у психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Щоб схуднути, не обов'язково харчуватися лише овочами і сумувати через те, що не можна улюблені продукти. Можна їсти калорійну їжу, отримувати задоволення від їжі і знижувати вагу! Є така "чарівна" крупа – кіноа. Вона продається сьогодні майже у всіх супермаркетах... Вариться, як гречка, а на смак, багато хто вважає, навіть краща!
– зазначила Кален.
Вона зазначила, що кіноа містить корисні речовини – флавоноїди, які відповідають за розвиток нервових клітин. Тому кіноа допоможе відновити нерви і підняти настрій.
Кіноа підніме настрій і допоможе худнути / Фото pinterest
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У той же час Кален підкреслила, що дратівливість і стрес все ж краще не заїдати. Однак, щоб мати гарний настрій і при цьому худнути, слід додати кіноа в раціон.
Кіноа містить корисні речовини / Фото pinterest
Тим більше, що антидепресивні властивості флавоноїдів доведені дослідженнями! Вони підвищують життєву активність, мотивацію і знижують рівень депресії. А ще в кіноа – багато магнію, кальцію і вітамінів групи B,
– резюмувала Кален.
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