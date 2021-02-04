Для того чтобы снижать вес, нужно подбирать правильные и вкусные продукты для рациона.

Источник: инстаграм Елены Кален

Какой продукт следует употреблять для хорошего настроения и стройности, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Чтобы похудеть, не обязательно питаться только овощами и грустить из-за того, что нельзя любимые продукты. Можно есть калорийную пищу, получать от еды удовольствие и снижать вес! Есть такая "волшебная" крупа – киноа. Она продается сегодня почти во всех супермаркетах… Варится, как гречка, а на вкус, многие считают, даже лучше!

– отметила Кален.

Она отметила, что киноа содержит полезные вещества – флавоноиды, которые отвечают за развитие нервных клеток. Поэтому киноа поможет восстановить нервы и поднять настроение.

Киноа поднимет настроение и поможет худеть / Фото pinterest

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В то же время Кален подчеркнула, что раздражительность и стресс все же лучше не заедать. Однако, чтобы иметь хорошее настроение и при этом худеть, следует добавить киноа в рацион.

Киноа содержит полезные вещества / Фото pinterest

Тем более, что антидепрессивные свойства флавоноидов доказаны исследованиями! Они повышают жизненную активность, мотивацию и снижают уровень депрессии. А еще в киноа много магния, кальция и витаминов группы B,

– резюмировала Кален.