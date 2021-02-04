Як правильно їсти макарони при схудненні: поради дієтологині
У суспільстві існує стереотип, що якщо ти хочеш схуднути, то їсти макаронні вироби не можна.
Джерело: інстаграм Альбіни Комісарової
Як приготувати здорові макарони, які не стануть перешкодою для схуднення і не зашкодять фігурі, розповіла дієтологиня, ендокринологиня Альбіна Комісарова.
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Макарони відносяться до складних вуглеводів, які є обов'язковою частиною здорового раціону кожної людини,
– зазначила Комісарова.
Вона пояснила, що макаронні вироби є калорійним продуктом, але у 100 грамах відвареної пасти – лише 100-120 калорій.
Комісарова наголосила, що макаронів можна з'їсти і цілу тарілку – все залежить від подальшого харчування протягом дня.
Смачні макарони можна їсти навіть тим, хто худне / Фото volsport
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Важливе про макарони
- Макарони є непоганим джерелом білка (10-12 грамів білка на 100 грамів сухої пасти).
- У цільнозернових макаронах – багато клітковини (8 грамів клітковини на 100 грамів при нормі 30 грамів на добу).
- Макарони містять магній, кальцій, залізо, цинк і вітаміни групи В.
Як приготувати здорову пасту
- Макарони повинні бути повноцінною стравою. Додавайте нежирний білок (рибу, курку, трохи сиру), овочі і бобові.
- Уникайте вершкових і сирних соусів. Їх можна замінити оливковою олією, томатним соусом або класичним песто зі шпинату.
- Вибирайте цільнозернові або макарони з сочевиці. Дієтологиня не рекомендує вживати томатні або шпинатові види, оскільки вони не несуть користі, а лише пофарбовані овочевим порошком.
Що можна додати у пасту
- Тунець і броколі.
- Курку і болгарський перець.
- Білу рибу або лосось і свіжий зелений горошок.
- Гриби і вершки 10%.
- Фрикадельки з індички і кабачок.
- Томатний соус і квасолю.
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