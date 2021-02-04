Как правильно есть макароны при похудении: советы диетолога
В обществе существует стереотип, что если ты хочешь похудеть, то есть макаронные изделия нельзя.
Источник: инстаграм Альбины Комиссаровой
Как приготовить здоровые макароны, которые не станут препятствием для похудения и не навредят фигуре, рассказала диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.
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Макароны относятся к сложным углеводам, которые являются обязательной частью здорового рациона каждого человека,
– отметила Комиссарова.
Она пояснила, что макаронные изделия являются калорийным продуктом, но в 100 граммах отварной пасты – всего 100-120 калорий.
Комиссарова подчеркнула, что макарон можно съесть и целую тарелку – все зависит от дальнейшего питания в течение дня.
Вкусные макароны можно есть даже тем, кто худеет / Фото volsport
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Важное о макаронах
- Макароны являются неплохим источником белка (10-12 граммов белка на 100 граммов сухой пасты).
- В цельнозерновых макаронах – много клетчатки (8 граммов клетчатки на 100 граммов при норме 30 граммов в сутки).
- Макароны содержат магний, кальций, железо, цинк и витамины группы В.
Как приготовить здоровую пасту
- Макароны должны быть полноценным блюдом. Добавляйте нежирный белок (рыбу, курицу, немного сыра), овощи и бобовые.
- Избегайте сливочных и сырных соусов. Их можно заменить оливковым маслом, томатным соусос или классическим песто из шпината.
- Выбирайте цельнозерновые или макароны из чечевицы. Диетолог не рекомендует употреблять томатные или шпинатные виды, так как они не несут пользы, а всего лишь окрашены овощным порошком.
Что можно добавить в пасту
- Тунец и брокколи.
- Курицу и болгарский перец.
- Белую рыбу или лосось и свежий зеленый горошек.
- Грибы и сливки 10%.
- Фрикадельки из индейки и кабачок.
- Томатный соус и фасоль.
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