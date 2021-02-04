В обществе существует стереотип, что если ты хочешь похудеть, то есть макаронные изделия нельзя.

Источник: инстаграм Альбины Комиссаровой

Как приготовить здоровые макароны, которые не станут препятствием для похудения и не навредят фигуре, рассказала диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.

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Макароны относятся к сложным углеводам, которые являются обязательной частью здорового рациона каждого человека,

– отметила Комиссарова.

Она пояснила, что макаронные изделия являются калорийным продуктом, но в 100 граммах отварной пасты – всего 100-120 калорий.

Важно: порция пасты для каждого человека будет разной. Она зависит от целей, потребностей, количества углеводов в течение дня. Однако, по словам диетолога, в целом это – 50-75 грамм сухой пасты. В готовом виде это будет примерно в 2 разы больше.

Комиссарова подчеркнула, что макарон можно съесть и целую тарелку – все зависит от дальнейшего питания в течение дня.

Вкусные макароны можно есть даже тем, кто худеет / Фото volsport

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Важное о макаронах

Макароны являются неплохим источником белка (10-12 граммов белка на 100 граммов сухой пасты).

(10-12 граммов белка на 100 граммов сухой пасты). В цельнозерновых макаронах – много клетчатки (8 граммов клетчатки на 100 граммов при норме 30 граммов в сутки).

(8 граммов клетчатки на 100 граммов при норме 30 граммов в сутки). Макароны содержат магний, кальций, железо, цинк и витамины группы В.

Как приготовить здоровую пасту

Макароны должны быть полноценным блюдом. Добавляйте нежирный белок (рыбу, курицу, немного сыра), овощи и бобовые. Избегайте сливочных и сырных соусов. Их можно заменить оливковым маслом, томатным соусос или классическим песто из шпината. Выбирайте цельнозерновые или макароны из чечевицы. Диетолог не рекомендует употреблять томатные или шпинатные виды, так как они не несут пользы, а всего лишь окрашены овощным порошком.

Что можно добавить в пасту