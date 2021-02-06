С лишним весом в мире борются миллионы людей. Многие пытаются сделать это с помощью диет, однако есть более приятные варианты.

Какие два правила помогут избавиться от избыточного веса, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Следуя этим всего двум простым правилам похудения, вы сможете ощутить первые результаты уже через несколько дней. И вы даже не будете себя в чем-то ограничивать,

– отметила Кален.

Правила для правильного похудения без диет

1. Осознанное питание

Питайтесь только тогда, когда испытываете чувство голода. Когда оно появляется, организм посылает вам сигнал о том, что ему требуется энергия. По словам эксперта, довольно часто девушки едят, чтобы поднять себе настроение или от скуки. Однако после это подрастает не только настроение, но и жировые отложения. Поэтому очень важно научиться различать голод от желания просто что-то съесть.

Питайтесь только тогда, когда ощущаете чувство голода / Фото hq-wallpapers

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2. Ешьте, не отвлекаясь

Довольно часто люди одновременно едят и смотрят видео на телефоне, или ТВ. В таких ситуациях фокус внимания перегружается, человек не чувствует насыщения и переедает. Никогда не совмещайте приемы пищи с кучей других действий.

Не совмещайте приемы пищи с другими действиями / Фото nicefon

По словам Кален, эти 2 правила помогут избавиться от лишнего веса, не изнуряя себя диетами.