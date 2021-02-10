Наверное, каждый не раз слышал о том, что нужно ежедневно выпивать достаточное количество воды. Но мало кто знает, почему это так важно.

Зачем же нужно пить воду, объяснили специалисты Клиники диетологии Самойленко.

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Все так и стремятся научить нас, как пить воду правильно, а давайте сегодня нырнем в эту стихию глубже и ответим на вопрос: "Так, а зачем?". Знакомьтесь, вы – это 60% воды. И это не про пустые обещания, а про беспрестанные процессы пищеварения, всасывания, циркуляции, транспортировки, регуляции, равновесия. Если и искать ту самую гармонию, о которой кричит весь мир, то почему бы не начать с баланса водного?

– отметили диетологи.

Почему нужно пить воду

Вода – это движение. Во время тренировок или других физических нагрузок человек теряет воду, это приводит к нехорошему самочувствию. Поэтому важно всегда иметь с собой бутылку воды.

Во время тренировок или других физических нагрузок человек теряет воду, это приводит к нехорошему самочувствию. Поэтому важно всегда иметь с собой бутылку воды. Вода – доставка . По словам специалистов, кровь – это около 90% воды, а кровь "обеспечивает насыщение клеток кислородом и питательными веществами".

. По словам специалистов, кровь – это около 90% воды, а кровь "обеспечивает насыщение клеток кислородом и питательными веществами". Вода – сияние. Если у человека обезвоживания, ее кожа теряет здоровый блеск и упругость.

По данным ВОЗ, ежедневно человек должен выпивать по 30 мл на каждый килограмм своего веса.​

Вода – восприятие.

Обезвоживание может привести к серьезным последствиям​ / Фото pixabay

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Дегидратация может повлиять на структуру и функцию мозга. Особенно это касается выработки гормонов и нейромедиаторов. Длительное обезвоживание приводит к проблемам с мышлением и рассуждением,

– объяснили врачи.

Вода – температура . Человек потеет для регуляции теплообмена и охлаждения.

. Человек потеет для регуляции теплообмена и охлаждения. Вода – пищеварение. Если не выпивать достаточно воды, может пострадать работа кишечника.

Если не выпивать достаточно воды, может пострадать работа кишечника. Вода – на выход.

Конкременты (камни) в почках и инфекции мочевыводящих путей – это распространенные заболевания, которые можно предупредить несколькими способами, одним из которых является адекватная гидратация. Таким образом вы предотвращаете слипание кристаллов, растворяя, и создаете неблагоприятную среду для бактериальной флоры,

– подчеркнули диетологи.