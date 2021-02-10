Навіщо пити багато води: 7 важливих причин
Мабуть, кожен не раз чув про те, що потрібно щоденно випивати достатню кількість води. Але мало хто знає, чому це так важливо.
Навіщо ж потрібно пити воду, пояснили фахівці Клініки дієтології Самойленко.
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Всі так і прагнуть навчити нас, як пити воду правильно, а давайте сьогодні пірнемо в цю стихію глибше і відповімо на питання: "Так, а навіщо?". Знайомтесь, ви – це 60% води. І це не про пусті обіцянки, а про невпинні процеси травлення, всмоктування, циркуляції, транспорту, регуляції, рівноваги. Якщо і шукати ту саму гармонію, про яку кричить весь світ, то чому б не почати з балансу водного? – зазначили дієтологи.
Чому потрібно пити воду
- Вода – це рух. Під час тренувань чи інших фізичних навантажень людина втрачає воду, це призводить до негарного самопочуття. Тому важливо завжди мати з собою пляшку води.
- Вода – доставка. За словами фахівців, кров – це близько 90% води, а кров "забезпечує насичення клітин киснем та поживними речовинами".
- Вода – сяяння. Якщо у людини зневоднення, її шкіра втрачає здоровий блиск та пружність.
- Вода – сприйняття.
Зневоднення може призвести до серйозних наслідків / Фото pixabay
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Дегідратація може вплинути на структуру та функцію мозку. Особливо це стосується виробленню гормонів та нейромедіаторів. Тривале зневоднення призводить до проблем з мисленням та міркуванням,
– пояснили лікарі.
- Вода – температура. Людина пітніє для регуляції теплообміну та охолодження.
- Вода – травлення. Якщо не випивати достатньо води, може постраждати робота кишківника.
- Вода – на вихід.
Конкременти (камені) в нирках та інфекції сечовидільних шляхів – це поширені захворювання, які можна попередити декількома способами, одним з яких є адекватна гідратація. Таким чином ви запобігаєте злипанню кристалів, розчиняючи, та створюєте несприятливе середовище для бактеріальної флори,
– наголосили дієтологи.
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