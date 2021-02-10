Мабуть, кожен не раз чув про те, що потрібно щоденно випивати достатню кількість води. Але мало хто знає, чому це так важливо.

Навіщо ж потрібно пити воду, пояснили фахівці Клініки дієтології Самойленко.

Читайте Чи корисно їсти йогурт щодня: фахівці зважили усі ЗА та ПРОТИ

Всі так і прагнуть навчити нас, як пити воду правильно, а давайте сьогодні пірнемо в цю стихію глибше і відповімо на питання: "Так, а навіщо?". Знайомтесь, ви – це 60% води. І це не про пусті обіцянки, а про невпинні процеси травлення, всмоктування, циркуляції, транспорту, регуляції, рівноваги. Якщо і шукати ту саму гармонію, про яку кричить весь світ, то чому б не почати з балансу водного? – зазначили дієтологи.

Чому потрібно пити воду

Вода – це рух. Під час тренувань чи інших фізичних навантажень людина втрачає воду, це призводить до негарного самопочуття. Тому важливо завжди мати з собою пляшку води.

Під час тренувань чи інших фізичних навантажень людина втрачає воду, це призводить до негарного самопочуття. Тому важливо завжди мати з собою пляшку води. Вода – доставка . За словами фахівців, кров – це близько 90% води, а кров "забезпечує насичення клітин киснем та поживними речовинами".

. За словами фахівців, кров – це близько 90% води, а кров "забезпечує насичення клітин киснем та поживними речовинами". Вода – сяяння. Якщо у людини зневоднення, її шкіра втрачає здоровий блиск та пружність.

За даними ВОЗ, щодня людина має випивати по 30 мл на кожен кілограм своєї ваги.

Вода – сприйняття.

Зневоднення може призвести до серйозних наслідків / Фото pixabay

​Цікаво Що модно їсти у 2021 році: дієтологиня пояснила, що змінилося через COVID-19

Дегідратація може вплинути на структуру та функцію мозку. Особливо це стосується виробленню гормонів та нейромедіаторів. Тривале зневоднення призводить до проблем з мисленням та міркуванням,

– пояснили лікарі.

Вода – температура . Людина пітніє для регуляції теплообміну та охолодження.

. Людина пітніє для регуляції теплообміну та охолодження. Вода – травлення. Якщо не випивати достатньо води, може постраждати робота кишківника.

Якщо не випивати достатньо води, може постраждати робота кишківника. Вода – на вихід.

Конкременти (камені) в нирках та інфекції сечовидільних шляхів – це поширені захворювання, які можна попередити декількома способами, одним з яких є адекватна гідратація. Таким чином ви запобігаєте злипанню кристалів, розчиняючи, та створюєте несприятливе середовище для бактеріальної флори,

– наголосили дієтологи.