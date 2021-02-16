Многие люди, пытаясь поскорее избавиться от лишнего веса, резко сокращают количество еды и даже голодают.

Чем чревато голодание для похудения, рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Вдруг человек решает, что он толстый и ему срочно нужно похудеть. И со следующего дня начинает изо всех сил питаться чисто листочками рукколы. Себе на погибель.⁣⁣ В особо тяжелых случаях полного отсутствия знаний о похудении он еще и пьет чаи для похудения, покупает в аптеке комплект "худеем за неделю!", ест только что-то одно (например, яблоки), ходит на процедуры (от массажа для похудения до массажеров, растрясающих жир), топит жир в бане (или в сухом вине) и даже колется чудо-иглой доктора Мухиной⁣⁣,

– отметила Полтавская.

Она напомнила, что "вес – это всего лишь разница между полученными и потраченными калориями". Важно соблюдать баланс в этой разнице.⁣⁣⠀

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⁣⁣По словам тренера, во время голодания человек может худеть, но происходит это за счет утраты лимфоидных тканей и мышечных волокон, а не жира.⁣⁣

При голодании жир уходит в последнюю очередь / Фото Pixabay

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Кроме того, она уточнила, что голодная диета всегда ⁣заканчивается пищевым срывом. ⁣⁣Это связано с тем, что нельзя всегда есть всего 500-700 калорий в день. ⠀

И самый плачевный результат голодания – потеря мышц, человек по итогам пищевого срыва возвращает свой вес прежде всего жиром. ⁣⁣⁣Это означает, что выглядеть он будет с тем же самым весом хуже, чем до диеты (мышцы "тяжелее" жира), да еще и его дневная норма калорий снизится, и вписаться в нее, чтобы не продолжать толстеть, будет сложнее,

– резюмировала Анастасия Полтавская.⁣⁣⠀