Для того чтобы перестать думать о еде, необходимо научиться различать типы голода и придерживаться нескольких пищевых правил.

Как научиться понимать потребности организма – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

Интересно Чем заменить сахар в рационе: самые интересные и необычные варианты

Существует 2 типа голода: физический и эмоциональный. При наступлении физического голода мы замечаем характерные признаки того, что нам действительно нужно поесть (урчание в животе, голодные спазмы). Эмоциональный голод – демон, сидящий на плече и шепчущий на ухо: "Ну давай же, заешь свою боль и обиду ведром мороженого!"

– отметила Полтавская.

Как перестать думать о еде

Есть нужно тогда, когда появляется чувство голода , прекращаем прием пищи по насыщению. К продуктам питания нужно относится осознанно.

, прекращаем прием пищи по насыщению. К продуктам питания нужно относится осознанно. Важно изменить отношение к еде – она не должна быть наградой.

– она не должна быть наградой. Когда хочется съесть что-то вредное – вспомните о том, что приносит вам удовольствие и радость (спорт, прогулки, просмотр фильмов, чтение и пр.).

– вспомните о том, что приносит вам удовольствие и радость (спорт, прогулки, просмотр фильмов, чтение и пр.). Если захотелось поесть – сделайте легкий овощной салат или горячий борщ.

– сделайте легкий овощной салат или горячий борщ. Перед приемом пищи определитесь, чего вам хочется : "сытного или легкого, соленого или сладкого, мягкого или хрустящего, плотного или жидкого".

: "сытного или легкого, соленого или сладкого, мягкого или хрустящего, плотного или жидкого". Разумно относитесь к пище , и не отвлекайтесь во время еды на другие занятия (просмотр видео, социальные сети, разговоры и пр.).

, и не отвлекайтесь во время еды на другие занятия (просмотр видео, социальные сети, разговоры и пр.). Не ешьте слишком быстро, чтобы не пропустить момент насыщения.

Оцените свою сытость по шкале от 1 до 10 и вставайте из-за стола, когда насыщение достигнет 7. Можете взять небольшую паузу, немного подвигаться и оценить степень голода. Главное – не переедать, но ощущать сытость,

– пояснила Полтавская.

Читайте Что нужно исключить из рациона после 40 лет: 3 продукта

Всегда ешьте только тогда, когда ощущаете голод / Фото Pixabay

Не употребляйте пищу "за компанию" – так можно не заметить, когда в ход пойдет второй десерт.

– так можно не заметить, когда в ход пойдет второй десерт. Люди чаще всего переедают в моменты тревоги – контролируйте себя.

– контролируйте себя. Обязательно двигайтесь. Если вам не нравятся тренировки – ищите оптимальный вид физической нагрузки, который будет отвлекать и доставлять удовольствие.

Перестаньте корить себя и подружитесь с едой. Учитесь прислушиваться к сигналам организма и отличать реальные потребности от мнимых и сиюминутных желаний,

– резюмировала тренер.