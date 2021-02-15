Как не думать о еде: важные моменты, которые помогут убрать лишний вес
Для того чтобы перестать думать о еде, необходимо научиться различать типы голода и придерживаться нескольких пищевых правил.
Источник:Инстаграм Анастасии Полтавской
Как научиться понимать потребности организма – рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Существует 2 типа голода: физический и эмоциональный. При наступлении физического голода мы замечаем характерные признаки того, что нам действительно нужно поесть (урчание в животе, голодные спазмы). Эмоциональный голод – демон, сидящий на плече и шепчущий на ухо: "Ну давай же, заешь свою боль и обиду ведром мороженого!"
– отметила Полтавская.
Как перестать думать о еде
- Есть нужно тогда, когда появляется чувство голода, прекращаем прием пищи по насыщению. К продуктам питания нужно относится осознанно.
- Важно изменить отношение к еде – она не должна быть наградой.
- Когда хочется съесть что-то вредное – вспомните о том, что приносит вам удовольствие и радость (спорт, прогулки, просмотр фильмов, чтение и пр.).
- Если захотелось поесть – сделайте легкий овощной салат или горячий борщ.
- Перед приемом пищи определитесь, чего вам хочется: "сытного или легкого, соленого или сладкого, мягкого или хрустящего, плотного или жидкого".
- Разумно относитесь к пище, и не отвлекайтесь во время еды на другие занятия (просмотр видео, социальные сети, разговоры и пр.).
- Не ешьте слишком быстро, чтобы не пропустить момент насыщения.
Оцените свою сытость по шкале от 1 до 10 и вставайте из-за стола, когда насыщение достигнет 7. Можете взять небольшую паузу, немного подвигаться и оценить степень голода. Главное – не переедать, но ощущать сытость,
– пояснила Полтавская.
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Всегда ешьте только тогда, когда ощущаете голод / Фото Pixabay
- Не употребляйте пищу "за компанию" – так можно не заметить, когда в ход пойдет второй десерт.
- Люди чаще всего переедают в моменты тревоги – контролируйте себя.
- Обязательно двигайтесь. Если вам не нравятся тренировки – ищите оптимальный вид физической нагрузки, который будет отвлекать и доставлять удовольствие.
Перестаньте корить себя и подружитесь с едой. Учитесь прислушиваться к сигналам организма и отличать реальные потребности от мнимых и сиюминутных желаний,
– резюмировала тренер.
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