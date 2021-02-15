Для того чтобы быть здоровой, красивой и стройной, важно изменить привычный образ жизни и соблюдать несколько простых правил.

Какие решения помогут всегда оставаться в отличной форме, рассказала диетолог Алена Коготкова.

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Да, я ненавижу универсальные советы и всем клиентам говорю, что нужно ориентироваться только на свой организм. Но, тем не менее, хочу дать вам простые наглядные рекомендации, которые могут стать первым шагом на пути к желаемой цели,

– отметила Коготкова.

10 правил стройности

Режим дня и питания. Соблюдайте график – организм привыкает питаться в одно и то же время. Так вы сможете избежать незапланированных приемов пищи. Не употребляйте пищу перед телевизором, компьютером и с телефоном в руках – это позволит не переедать. Уберите пищевой "мусор". Это касается различных вкусняшек. На их место поставьте овощную нарезку и воду. Не спешите есть. На прием пищи должно уходить не менее 15 минут. Торт или десерт тоже можно есть, если очень захотелось, но помните о порциях. Не ешьте в состоянии стресса и сильной тревоги — лучше выпейте холодной воды и сделайте 30 приседаний (нагрузка снижает уровень гормона стресса – кортизола),

– добавила Коготкова.

Следите за насыщением и порциями / Фото Pixabay

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Всегда носите с собой легкий перекус – это позволит избежать острого голода и последующего переедания. В рационе ежедневно должна быть еда для удовольствия. Это необходимо, чтобы избежать срывов. Питайтесь тем, чем хочется – выбирайте среди здоровой еды ту, которую любите. Если вы ужинаете в кафе, просите готовить еду без масла и не заправлять салат. Соус, по словам диетолога, лучше добавить самостоятельно.

Важно: правила работают для людей со здоровым пищевым поведением. Всем остальным "универсальные" советы не помогут. Думаю, вы уже на своем опыте это поняли,

– резюмировала Алена Коготкова.