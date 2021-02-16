Багато людей, намагаючись якомога швидше позбутися від зайвої ваги, різко скорочують кількість їжі і навіть голодують.

Які ризики виникають голодування для схуднення, розповіла тренерка і дієтологиня Анастасія Полтавська.

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Раптом людина вирішує, що вона товста і їй терміново потрібно схуднути. І з наступного дня починає щосили харчуватися листочками руколи. Собі на погибель.⁣⁣ В особливо важких випадках повної відсутності знань про схуднення вона ще й п'є чаї для схуднення, купує в аптеці комплект "худнемо за тиждень!", їсть лише щось одне (наприклад, яблука), ходить на процедури (від масажу для схуднення до масажерів, які розтрясують жир), топить жир у лазні (або в сухому вині) і навіть колеться чудо-голкою доктора Мухіної,

– зазначила Полтавська.

Она напомнила, что "вес – это всего лишь разница между полученными и потраченными калориями". Важно соблюдать баланс в этой разнице.⁣⁣⠀

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⁣⁣По словам тренера, во время голодания человек может худеть, но происходит это за счет утраты лимфоидных тканей и мышечных волокон, а не жира.⁣⁣

При голодуванні жир йде в останню чергу​ / Фото Pixabay

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Крім того, вона уточнила, що голодна дієта завжди закінчується харчовим зривом. ⁣⁣Це пов'язано з тим, що не можна завжди їсти лише 500-700 калорій в день. ⠀

І найбільш жалюгідний результат голодування – втрата м'язів, людина за підсумками харчового зриву повертає свою вагу насамперед жиром. ⁣⁣⁣Це означає, що виглядати вона буде з тією ж вагою гірше, ніж до дієти (м'язи "важчі", ніж жир), та ще й її денна норма калорій знизиться, і вписатися в неї, щоб не продовжувати товстіти, буде складніше,

– резюмувала Анастасія Полтавська.⁣⁣⠀