Для того щоб бути здоровою, красивою і стрункою, важливо змінити звичний спосіб життя і дотримуватися кількох простих правил.

Які рішення допоможуть завжди залишатися у відмінній формі, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Так, я ненавиджу універсальні поради і всім клієнтам кажу, що потрібно орієнтуватися тільки на свій організм. Але, тим не менше, хочу дати вам прості наочні рекомендації, які можуть стати першим кроком на шляху до бажаної мети,

– зазначила Коготкова.

10 правил стрункості

Режим дня і харчування. Дотримуйтесь графіку – організм звикає харчуватися в один і той же час. Так ви зможете уникнути незапланованих прийомів їжі. Не вживайте їжу перед телевізором, комп'ютером і з телефоном в руках – це дозволить не переїдати. Приберіть харчове "сміття". Це стосується різних ласощів. На їх місце поставте овочеву нарізку і воду. Не поспішайте їсти. На прийом їжі має йти не менше 15 хвилин. Торт або десерт теж можна їсти, якщо дуже захотілося, але пам'ятайте про порції. Не їжте у стані стресу і сильної тривоги – краще випийте холодної води і зробіть 30 присідань (навантаження знижує рівень гормону стресу – кортизолу),

– додала Коготкова.

Слідкуйте за насиченням та порціями / Фото Pixabay

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Завжди носіть із собою легкий перекус – це дозволить уникнути гострого голоду і подальшого переїдання. У раціоні щодня повинна бути їжа для задоволення. Це необхідно, щоб уникнути зривів. Харчуйтеся тим, чим хочеться – вибирайте серед здорової їжі ту, яку любите. Якщо ви вечеряєте у кафе, просіть готувати їжу без олії та не заправляти салат. Соус, за словами дієтологині, краще додати самостійно.

Важливо: правила працюють для людей зі здоровою харчовою поведінкою. Всім іншим "універсальні" поради не допоможуть. Думаю, ви вже на своєму досвіді це зрозуміли,

– резюмувала Альона Коготкова.