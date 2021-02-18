Миллионы людей во всем мире считают себя кофеманами и не представляют жизни без этого ароматного напитка.

Как он влияет на организм и что изменится, если отказаться от кофе, рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Отказ от кофе: что изменится

Организм будет лучше усваивать витамины⁣⁣⠀

По словам тренера, кофеин "убивает" витамин В, а также снижает содержание в организме железа, калия и цинка, вымывает кальций, в результате чего кости становятся хрупкими.

Будет легче снизить вес

Кофеин усиливает выработку кортизола (гормона стресса) и оказывает влияние на функционирование надпочечников. ⁣⁣

Надпочечники работают совместно с щитовидной железой, которая заботится об обмене веществ — из-за кофе он замедляется, и вы набираете вес,

– пояснила Полтавская.

Повысится иммунитет

Кофеин влияет на работу щитовидной железы и приводит к ослаблению иммунитета. Это может стать причиной болезней. Поэтому, если есть проблемы со здоровьем, следует ограничить потребление кофе.

Ароматный кофе является любимым напитком миллионов людей / Фото Pixabay

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Наладится работа печени

Для того чтобы кофе усвоился, печени приходится усиленно работать для производства энзимов, которые его расщепляют.

Вы станете энергичнее⁣⁣⠀

Несмотря на то, что от кофе вы чувствуете прилив сил, в конце концов это перестает работать. ⁣Кофе заставляет тело вырабатывать адреналин, и если вы пьете его постоянно, то вам с каждым разом требуется все больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал на него с одинаковой эффективностью,

– пояснила Анастасия Полтавская.

Вы почувствуете себя сексуальнее⁣⁣⠀

По словам диетолога, как только снизится давление на щитовидку кофеином, в интимной жизни тоже произойдут перемены. Она уточнила, что это связано с тем, что щитовидка отвечает за гормоны, которые управляют либидо, например, тестостероном.