Что изменится, если отказаться от кофе: интересные факты
Миллионы людей во всем мире считают себя кофеманами и не представляют жизни без этого ароматного напитка.
Источник:Инстаграм Анастасии Полтавской
Как он влияет на организм и что изменится, если отказаться от кофе, рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.
Интересно С какого возраста детям можно пить кофе: Фус пояснила нюансы
Отказ от кофе: что изменится
-
Организм будет лучше усваивать витамины⠀
По словам тренера, кофеин "убивает" витамин В, а также снижает содержание в организме железа, калия и цинка, вымывает кальций, в результате чего кости становятся хрупкими.
-
Будет легче снизить вес
Кофеин усиливает выработку кортизола (гормона стресса) и оказывает влияние на функционирование надпочечников.
Надпочечники работают совместно с щитовидной железой, которая заботится об обмене веществ — из-за кофе он замедляется, и вы набираете вес,
– пояснила Полтавская.
-
Повысится иммунитет
Кофеин влияет на работу щитовидной железы и приводит к ослаблению иммунитета. Это может стать причиной болезней. Поэтому, если есть проблемы со здоровьем, следует ограничить потребление кофе.
Ароматный кофе является любимым напитком миллионов людей / Фото Pixabay
Читайте Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть
-
Наладится работа печени
Для того чтобы кофе усвоился, печени приходится усиленно работать для производства энзимов, которые его расщепляют.
-
Вы станете энергичнее⠀
Несмотря на то, что от кофе вы чувствуете прилив сил, в конце концов это перестает работать. Кофе заставляет тело вырабатывать адреналин, и если вы пьете его постоянно, то вам с каждым разом требуется все больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал на него с одинаковой эффективностью,
– пояснила Анастасия Полтавская.
-
Вы почувствуете себя сексуальнее⠀
По словам диетолога, как только снизится давление на щитовидку кофеином, в интимной жизни тоже произойдут перемены. Она уточнила, что это связано с тем, что щитовидка отвечает за гормоны, которые управляют либидо, например, тестостероном.
Поделиться новостью