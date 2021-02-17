Сколько приемов пищи должно быть в течение дня, чтобы избавиться от лишнего веса? Этим вопросом задаются тысячи людей, желающих похудеть.

Однако этот показатель для каждого человека будет разным. Почему – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Диетологи и специалисты по питанию не едины во мнении, сколько приемов пищи должно быть в течение дня, но одно ясно точно: когда телу необходима пища, а человек не ест – начинаются неприятности. Кто-то забывает поесть, хотя знает, что голоден, кому-то лень приготовить, другой вместо еды выпьет воду, чтобы заглушить чувство голода, и тогда происходят нарушения работы ЖКТ,

– отметила Кален.

Сколько раз нужно есть

Она пояснила, что у каждого человека потребность в еде возникает в разное время. Это зависит от многих факторов: комплекции тела, состояния здоровья, физической нагрузки и пр. В связи с этим, количество приемов пищи также будет разным – один, семь и более раз в день.

Важно: прием пищи должен быть связан именно с чувством голода, а не временем или еще какой-то привычкой.

Питаться необходимо тогда, когда появилось чувство голода / Фото Pixabay

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Важные советы по питанию

Если человек привык питаться по времени, это означает, что он будет есть, даже когда нет чувства голода. По словам эксперта, это вредит здоровью.

Когда вы едите без голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она лишняя и будет откладываться в виде жира,

– уточнила Кален.

Если человек игнорирует голод и ждет конкретного времени, это грозит перееданием и стрессом для организма.

Чтобы приготовиться к подобным "атакам", тело постарается запастись впрок на будущее. Поэтому если вы решили устроить себе разгрузочный день, а чувство голода вас не покидает, знайте: такой день только усугубит ситуацию и оздоровительным не будет,

– разъяснила эксперт.

Она подчеркнула, что любой прием пищи нужно заканчивать, как только вы утолили голод. Не следует доедать все до последней крошки.