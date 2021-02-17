Лишний вес – проблема миллионов людей во всем мире. Многие не понимают, почему вес постоянно возвращается.

Причиной этому могут быть привычки, которые сохранились из детства, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Некоторые люди годами борются с лишним весом и не понимают, почему он возвращается. Причина часто заключается в привычках из детства, которые мешают постройнеть во взрослом возрасте,

​– отметила Кален.

5 причин, которые мешают похудеть

Доедать. В детстве многие слышали: "Доедай, еду нельзя выбрасывать", "Все силы в тарелке оставишь". Когда появилось чувство насыщения – останавливайтесь. Еду, которая осталась, отдайте бездомным животным. Пить чай с конфетами после еды. Многие родители в детстве обещали детям лакомства за съеденный суп. Эта привычка осталась и у взрослых. Помните, что сладкое лучше есть в первой половине дня. Есть с хлебом. Раньше рацион был скудный и все ели хлеб, который помогал ощущать сытость. Сейчас же не рекомендуется регулярно употреблять хлеб, особенно из высокоочищенной пшеничной муки. Лучше выбирать цельнозерновой хлеб или хлебцы.

Не доедайте пищу, если почувствовали насыщение / Фото Pixabay

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Обедать 3 блюдами.

Такой обед был необходим людям, которые занимались тяжелым физическим трудом. Современный человек тратит меньше энергии. Ежедневное употребление 3 блюд на обед может привести к значительной прибавке. Ешьте по голоду и до его утоления. Не хотите суп – не ешьте. Это не испортит желудок! Проблемы с ЖКТ начинаются, когда человек голодает или переедает,

– подчеркнула Елена Кален.