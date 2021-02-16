Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, необходимо сбалансированное питание. Также важно знать, что некоторые продукты не стоит употреблять одновременно.

Какие сочетания вредят похудению – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Чаще всего мы едим блюда, в которых смешаны несколько ингредиентов. Каждый продукт влияет на пищеварение и жиросжигание по-разному. Поэтому разные сочетания могут как улучшить пищеварение, так и навредить ему, а значит, оказать негативное влияние на снижения веса,

– отметила Кален.

Сочетания продуктов, которые мешают похудению

Бобовые с мясом

Кален пояснила, что и бобы, и мясо являются белком, но на усвоение уходит разное количество времени (мясо переваривается быстрее).

В итоге наступает момент, когда пища в разном состоянии находится в желудке, а потом в кишечнике. Из-за этого может возникать вздутие – это говорит о том, что началось брожение. Часть питательных веществ из пищи портится и может остаться в виде шлаков в складках кишечника. Это нарушит микрофлору, вызовет запоры, дисбактериоз и станет частью круглого животика,

– пояснила эксперт.

По этой причине не рекомендуется употреблять мясо и бобы одновременно. Кроме того, последние рекомендуется предварительно вымачивать.

Картофель и мясо

Картофельный крахмал может провоцировать вздутие на фоне белка. Кроме того, он усваивается еще в полости рта, а мясо – в желудке. По словам Кален, "уже переваренный картофель будет ждать, когда переварится мясо, и начнет бродить. Это вызовет вздутие и нарушение пищеварения". При этом картофель можно есть с овощами.

Избегая вредных сочетаний, похудеть можно быстрее / Фото Pixabay

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Сладкое и соленое

Эксперт пояснила, что соль перебивает вкус сладкого, поэтому производители добавляют в продукт больше сахара, чтобы найти оптимальный вкус. После чего человек съедает больше, а лишний сахар откладывается в жировые депо.

Жирное и соленое

Например, соленое сало. С солью мы можем съесть жирного очень много. Когда люди начинают солить пищу осознанно и по чуть-чуть, то со временем замечают, что и жир в рационе тоже сокращается. Питание становится более сбалансированным,

– резюмировала Елена Кален.