Какие продукты нельзя сочетать при похудении: полезный список
Если вы хотите избавиться от лишних килограммов, необходимо сбалансированное питание. Также важно знать, что некоторые продукты не стоит употреблять одновременно.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Какие сочетания вредят похудению – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Чаще всего мы едим блюда, в которых смешаны несколько ингредиентов. Каждый продукт влияет на пищеварение и жиросжигание по-разному. Поэтому разные сочетания могут как улучшить пищеварение, так и навредить ему, а значит, оказать негативное влияние на снижения веса,
– отметила Кален.
Сочетания продуктов, которые мешают похудению
Бобовые с мясом
Кален пояснила, что и бобы, и мясо являются белком, но на усвоение уходит разное количество времени (мясо переваривается быстрее).
В итоге наступает момент, когда пища в разном состоянии находится в желудке, а потом в кишечнике. Из-за этого может возникать вздутие – это говорит о том, что началось брожение. Часть питательных веществ из пищи портится и может остаться в виде шлаков в складках кишечника. Это нарушит микрофлору, вызовет запоры, дисбактериоз и станет частью круглого животика,
– пояснила эксперт.
По этой причине не рекомендуется употреблять мясо и бобы одновременно. Кроме того, последние рекомендуется предварительно вымачивать.
Картофель и мясо
Картофельный крахмал может провоцировать вздутие на фоне белка. Кроме того, он усваивается еще в полости рта, а мясо – в желудке. По словам Кален, "уже переваренный картофель будет ждать, когда переварится мясо, и начнет бродить. Это вызовет вздутие и нарушение пищеварения". При этом картофель можно есть с овощами.
Избегая вредных сочетаний, похудеть можно быстрее / Фото Pixabay
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Сладкое и соленое
Эксперт пояснила, что соль перебивает вкус сладкого, поэтому производители добавляют в продукт больше сахара, чтобы найти оптимальный вкус. После чего человек съедает больше, а лишний сахар откладывается в жировые депо.
Жирное и соленое
Например, соленое сало. С солью мы можем съесть жирного очень много. Когда люди начинают солить пищу осознанно и по чуть-чуть, то со временем замечают, что и жир в рационе тоже сокращается. Питание становится более сбалансированным,
– резюмировала Елена Кален.
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