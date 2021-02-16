Якщо ви хочете позбутися від зайвих кілограмів, необхідно збалансоване харчування. Також важливо знати, що деякі продукти не варто вживати одночасно.

Які поєднання шкодять схудненню – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Найчастіше ми їмо страви, в яких змішані кілька інгредієнтів. Кожен продукт впливає на травлення і жироспалювання по-різному. Тому різні поєднання можуть як поліпшити травлення, так і нашкодити йому, а значить, чинити негативний вплив на зниження ваги,

– зазначила Кален.

Поєдна ння продуктів, які заважають схудненню

Бобові з м'ясом

Кален пояснила, що і боби, і м'ясо є білком, але на засвоєння йде різна кількість часу (м'ясо перетравлюється швидше).

В результаті настає момент, коли їжа в різному стані знаходиться в шлунку, а потім у кишечнику. Через це може виникати здуття – це говорить про те, що почалося бродіння. Частина поживних речовин з їжі псується і може залишитися у вигляді шлаків у складках кишечника. Це порушить мікрофлору, викличе запори, дисбактеріоз і стане частиною круглого животика,

– пояснила експертка.

З цієї причини не рекомендується вживати м'ясо і боби одночасно. Крім того, останні рекомендується попередньо вимочувати.

Картопля і м'ясо

Картопляний крохмаль може провокувати здуття на тлі білка. Крім того, він засвоюється ще в порожнині рота, а м'ясо – у шлунку. За словами Кален, "вже переварена картопля буде чекати, коли перетравиться м'ясо, і почне бродити. Це викличе здуття і порушення травлення". При цьому картоплю можна їсти з овочами.

Уникаючи шкідливих поєднань, схуднути можна швидше​/ Фото Pixabay

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Солодке і солоне

Експертка пояснила, що сіль перебиває смак солодкого, тому виробники додають у продукт більше цукру, щоб знайти оптимальний смак. Після чого людина з'їдає більше, а зайвий цукор відкладається в жирові депо.

Жирне і солоне

Наприклад, солоне сало. З сіллю ми можемо з'їсти жирного дуже багато. Коли люди починають солити їжу усвідомлено і потроху, то з часом помічають, що і жир в раціоні теж скорочується. Харчування стає більш збалансованим,

– резюмувала Олена Кален.