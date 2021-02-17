Многие люди, у которых имеются лишние килограммы, оправдывают это генетикой и "широкой" костью.

Действительно ли генетика влияет на фигуру, и можно ли как-то с этим бороться, рассказала диетолог Светлана Фус.

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Лишний вес – это генетика?⁣⁣ Как похудеть, если полнота передалась вам по наследству? Если большинство ваших родственников имеют пышные бедра или выпирающий живот?⁣ "Широкая кость", "особенность фигуры", "медленный метаболизм" – в чем только не винят гены, которые якобы мертвой хваткой вцепились в ваши лишние килограммы,

– отметила Фус.

Как генетика влияет на вес

По словам диетолога, генетика на самом деле влияет на строение костного скелета и форму мышц.

Отчасти она определяет наш обмен веществ и пищевое поведение. Например, есть гены, которые отвечают за усвоение и расщепление жиров в организме. И под их влиянием человек может набирать вес⁣,

– пояснила Светлана Фус.

По словам Фус, можно иметь прекрасную фигуру, несмотря на генетику / Фото chedonna

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Однако Светлана Фус пояснила, что не все так просто и есть "обратная сторона медали".

Наверняка вы слышали о том, что можно родиться гением, но так им и не стать. А можно упорно тренировать мозг и превратиться в ученого с мировым именем.⁣⁣ Так и с вашей фигурой. Регулярно валяясь на диване с печеньками, вы рискуете погубить самую удачную генетику,

– добавила диетолог.

При этом есть и другой вариант – с помощью здорового образа жизни, правильного меню и сбалансированного питания, а также физических нагрузок можно получить идеальную фигуру, несмотря на генетику.