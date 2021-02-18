Експрес-схуднення у домашніх умовах: майстриня спорту показала спосіб
Якщо ви хочете схуднути, але часу на тренажерний зал немає – займатися можна у домашніх умовах.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Ефективні вправи показала фітнес-блогерка, майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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З чого складається комплекс
За словами Кононової, коротке інтервальне 16-хвилинне тренування без спортивного інвентарю дозволить привести тіло в форму. Це свого роду експрес-схуднення у домашніх умовах.
Які вправи потрібно виконувати
1. Присідання + коліно-лікоть;
2. Стрибок вперед і біг назад;
3. Випад вперед / назад – зміна у стрибку;
4. 4 біг і 5 фіксація;
Обов'язково стежте за технікою виконання вправ / Фото wmj
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5. Віджимання + крок у бік;
6. Човник;
7. Піраміда – коліно по діагоналі;
8. Прес.
Не поспішайте під час тренування / Фото getafisha
Техніку виконання вправ – дивіться на відео:
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