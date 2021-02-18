Якщо ви хочете схуднути, але часу на тренажерний зал немає – займатися можна у домашніх умовах.

Ефективні вправи показала фітнес-блогерка, майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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З чого складається комплекс

За словами Кононової, коротке інтервальне 16-хвилинне тренування без спортивного інвентарю дозволить привести тіло в форму. Це свого роду експрес-схуднення у домашніх умовах.

У тренуванні – 8 вправ (кожну виконується в 2 підходи): 40 секунд працюємо, 20 секунд відпочиваємо.

Які вправи потрібно виконувати

1. Присідання + коліно-лікоть;

2. Стрибок вперед і біг назад;

3. Випад вперед / назад – зміна у стрибку;

4. 4 біг і 5 фіксація;

Обов'язково стежте за технікою виконання вправ​ / Фото wmj

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5. Віджимання + крок у бік;

6. Човник;

7. Піраміда – коліно по діагоналі;

8. Прес.

Не поспішайте під час тренування / Фото getafisha

Техніку виконання вправ – дивіться на відео: