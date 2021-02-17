Прес горітиме: чемпіонка показала круте тренування
Якщо ви хочете отримати ідеальну фігуру і гарний прес – у цьому вам допоможуть ефективні вправи.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Відео таких показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Прес горітиме, якщо виконати ці 3 вправи одну за іншою без відпочинку,
– зазначила Самойлова.
Детальніше про тренування
Виконувати вправи можна як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.
Які вправи входять до комплексу
- Передаємо гантелю під однією і другою ногою. Виконуємо по 15 повторень на кожну ногу.
- Скручування з гантелею. Робимо по 20 разів на кожен бік.
Гарний прес – це реально / Фото Pixabay
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- Підйом корпуса з положення лежачи. Виконуємо 20 разів.
Після того як ви виконаєте тренування, можна відпочити протягом хвилини, а далі зробити ще 3 таких же кола.
Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео:
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