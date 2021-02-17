Пресс будет гореть: чемпионка показала крутую тренировку
Если вы хотите обрести идеальную фигуру и красивый пресс – в этом вам помогут эффективные упражнения.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Видео таких показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Пресс будет гореть, если выполнить эти 3 упражнения одно за другим без отдыха,
– отметила Самойлова.
Подробнее о тренировке
Выполнять упражнения можно как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.
Какие упражнения входят в комплекс
- Передаем гантель под одной и второй ногой. Выполняем по 15 повторений на каждую ногу.
- Скручивание с гантелей. Делаем по 20 раз на каждую сторону.
Красивый пресс – это реально / Фото Pixabay
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- Подъем корпуса из положения лежа. Выполняем 20 раз.
После того как вы выполните тренировку, можно отдохнуть в течение минуты, а далее сделать еще 3 таких же круга.
Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео:
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