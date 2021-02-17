Если вы хотите обрести идеальную фигуру и красивый пресс – в этом вам помогут эффективные упражнения.

Видео таких показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Пресс будет гореть, если выполнить эти 3 упражнения одно за другим без отдыха,

– отметила Самойлова.

Подробнее о тренировке

Выполнять упражнения можно как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.

Вам понадобятся: удобная спортивная форма и обувь, фитнес-коврик, гантели и питьевая вода.

Какие упражнения входят в комплекс

Передаем гантель под одной и второй ногой. Выполняем по 15 повторений на каждую ногу. Скручивание с гантелей. Делаем по 20 раз на каждую сторону.

Красивый пресс – это реально / Фото Pixabay

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Подъем корпуса из положения лежа. Выполняем 20 раз.

После того как вы выполните тренировку, можно отдохнуть в течение минуты, а далее сделать еще 3 таких же круга.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: