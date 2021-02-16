Безопасный спорт для тех, кому за 40: видео домашней тренировки
После 40 лет гормональный фон у женщин меняется и для того чтобы оставаться в прекрасной форме, нужно следить за питанием и не пренебрегать тренировками.
Источник:Инстаграм medushkinafit
Эффективные упражнения показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
Интересно Что нужно исключить из рациона после 40 лет: 3 продукта
Эти упражнения безопасны для спины, при грыжах и протрузиях, исключают дополнительную нагрузку на основные разгибатели спины (мышцы, идущие вдоль позвоночного столба), без осевой нагрузки и компрессии позвоночника,
– отметила Медушкина.
Из чего состоит тренировка
- Двусоставное упражнение, которое может укрепить ягодицы и бедра. Делаем в 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.
- Жим гантелей с пола. Это занятие позволит укрепить грудные мышцы, а также трицепсы и переднюю поверхность плеча. Выполняем по 20 раз в 3 подхода.
Красивое тело после 40 – это реально / Фото bud-v-forme
Читайте Похудение и тренировки после 40 лет: какие нагрузки подойдут абсолютно всем
- Малоамплитудные прямые скручивания. Позволят укрепить мышцы брюшного пресса. Выполняем 15 повторений в 3 подхода.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter