После 40 лет гормональный фон у женщин меняется и оставаться в форме становится все сложнее.

Для того чтобы выглядеть красиво в любом возрасте, нужно не забывать о физической активности, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Тренировки в возрасте 40+ вызывают много вопросов, особенно у женщин, которые раньше к спорту отношения не имели. Наша главная задача – увидеть особенности физической нагрузки в этом возрасте и перестать наконец пугаться и отлынивать,

– отметила Медушкина.

По ее словам, даже если женщина много лет не занималась спортом или вообще никогда не тренировалась, если очень много лишнего веса, есть проблемы с суставами, спиной или шеей или противопоказания по здоровью на активные нагрузки – физическая активность все равно необходима. Это не означает, что нужно тренироваться на износ.

Что дают тренировки

поддерживают работу сердечно-сосудистой системы;

стимулируют работу всех внутренних процессов (в том числе гормональных, что особо важно для женщины в этом возрасте);

профилактику снижения физической активности;

укрепляют мышечный каркас и сохраняют мышечную массу;

восстанавливают подвижность суставов и гибкость.

Правильные тренировки могут всегда быть в форме / Фото pinterest

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Какие нагрузки подойдут всем (по словам Екатерины Медушкиной):⠀

суставная гимнастика;

растяжка, упражнения с элементами гимнастики;

йога, пилатес;

упражнения на баланс;

силовые упражнения, в том числе на спину (это позволит улучшить осанку).

Чем качественнее вы уделите внимание своим мышцам, суставам, связкам и позвоночнику – тем мягче пройдет период гормональной перестройки организма. Сочетание тренировок и питания позволит снизить вес и подтянуть фигуру,

– наголосила фітнес-експертка.