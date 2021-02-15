Похудение и тренировки после 40 лет: какие нагрузки подойдут абсолютно всем
После 40 лет гормональный фон у женщин меняется и оставаться в форме становится все сложнее.
Источник:Инстаграм medushkinafit
Для того чтобы выглядеть красиво в любом возрасте, нужно не забывать о физической активности, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Тренировки в возрасте 40+ вызывают много вопросов, особенно у женщин, которые раньше к спорту отношения не имели. Наша главная задача – увидеть особенности физической нагрузки в этом возрасте и перестать наконец пугаться и отлынивать,
– отметила Медушкина.
По ее словам, даже если женщина много лет не занималась спортом или вообще никогда не тренировалась, если очень много лишнего веса, есть проблемы с суставами, спиной или шеей или противопоказания по здоровью на активные нагрузки – физическая активность все равно необходима. Это не означает, что нужно тренироваться на износ.
Что дают тренировки
- поддерживают работу сердечно-сосудистой системы;
- стимулируют работу всех внутренних процессов (в том числе гормональных, что особо важно для женщины в этом возрасте);
- профилактику снижения физической активности;
- укрепляют мышечный каркас и сохраняют мышечную массу;
- восстанавливают подвижность суставов и гибкость.
Правильные тренировки могут всегда быть в форме / Фото pinterest
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Какие нагрузки подойдут всем (по словам Екатерины Медушкиной):⠀
- суставная гимнастика;
- растяжка, упражнения с элементами гимнастики;
- йога, пилатес;
- упражнения на баланс;
- силовые упражнения, в том числе на спину (это позволит улучшить осанку).
Чем качественнее вы уделите внимание своим мышцам, суставам, связкам и позвоночнику – тем мягче пройдет период гормональной перестройки организма. Сочетание тренировок и питания позволит снизить вес и подтянуть фигуру,
– наголосила фітнес-експертка.
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