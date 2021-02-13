У каждой женщины с возрастом меняется гормональный фон и, для того чтобы поддерживать себя в отличной форме, необходимо следить за питанием.

Какие продукты лучше исключить из рациона, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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С возрастом меняется обмен веществ, гормональный фон, и в целом все биохимические процессы в организме женщины протекают по-другому. И, чтобы продлить молодость, сохранить хорошее самочувствие и высокое качество жизни, стоит свести к минимуму или вовсе исключить некоторые виды привычной еды,

– отметила Медушкина.

Что следует убрать из рациона

1. Сахар и сахаросодержащие продукты

Медушкина пояснила, что сахар "стимулирует процесс гликирования белков", который провоцирует старение организма, появление морщин, атеросклероз и инфаркт. Также к этому пункту относятся высококрахмалистые продукты (например, белый рис, картофель и пр.).

2. Хлеб и выпечка из белой муки

Фитнес-эксперт пояснила, что внутри находятся:

маргарин – насыщенные жиры;

пшеничная мука (чем выше ее сорт – тем бесполезнее мука и выше гликемический индекс);

сахар – высокий гликемический индекс + калории.

Все эти три ингредиента способствуют возникновению заболеваний сердца, сахарного диабета и даже деменции,

– предупредила Медушкина.

После 40 лет следует отказаться от выпечки из белой муки / Фото Pixabay

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3. Колбасные изделия и продукты из обработанного мяса

Мясные продукты, которые проходят многократную обработку, очень калорийны, содержат большое количество соли, сахара, искусственных добавок, красителей и насыщенных жиров. Для сокращения затрат на производство количество жиров в таких продуктах увеличивают до безумных пропорций,

– рассказала нутрициолог.

По ее словам, это не все вредные продукты, от которых стоит отказаться или сократить их потребление. Также важно не злоупотреблять солью, кофе и сладкими газированными напитками, а также острыми специями и приправами.

Кроме того, важно включить в рацион здоровую и полезную еду.