Безпечний спорт для тих, кому за 40: відео домашнього тренування
Після 40 років гормональний фон у жінок змінюється і для того щоб залишатися у прекрасній формі, потрібно стежити за харчуванням і не нехтувати тренуваннями.
Джерело:Інстаграм medushkinafit
Ефективні вправи показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Ці вправи безпечні для спини, при грижах і протрузіях, виключають додаткове навантаження на основні розгиначі спини (м'язи, що йдуть уздовж хребетного стовпа), без осьового навантаження і компресії хребта,
– зазначила Медушкіна.
З чого складається тренування
- Двоскладна вправа, яка може зміцнити сідниці і стегна. Робимо в 3 підходи по 15 разів на кожну ногу.
- Жим гантелей з підлоги. Це заняття дозволить зміцнити грудні м'язи, а також трицепси і передню поверхню плеча. Виконуємо по 20 разів у 3 підходи.
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- Малоамплітудні прямі скручування. Дозволять зміцнити м'язи черевного преса. Виконуємо 15 повторень у 3 підходи.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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