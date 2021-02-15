Схуднення і тренування після 40 років: які навантаження підійдуть абсолютно всім
Після 40 років гормональний фон у жінок змінюється і залишатися у формі стає все складніше.
Джерело:Інстаграм medushkinafit
Для того щоб виглядати красиво в будь-якому віці, потрібно не забувати про фізичну активність, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Тренування у віці 40+ викликають багато питань, особливо у жінок, які раніше до спорту відношення не мали. Наше головне завдання – побачити особливості фізичного навантаження у цьому віці і перестати нарешті лякатися і ухилятися,
– зазначила Медушкіна.
За її словами, навіть якщо жінка багато років не займалася спортом або взагалі ніколи не тренувалася, якщо дуже багато зайвої ваги, є проблеми з суглобами, спиною або шиєю чи протипоказання по здоров'ю на активні навантаження – фізична активність все одно необхідна. Це не означає, що потрібно тренуватися на знос.
Що дають тренування
- підтримують роботу серцево-судинної системи;
- стимулюють роботу всіх внутрішніх процесів (в тому числі гормональних, що особливо важливо для жінки в цьому віці);
- профілактику зниження фізичної активності;
- зміцнюють м'язовий каркас і зберігають м'язову масу;
- відновлюють рухливість суглобів і гнучкість.
Правильні тренування можуть завжди бути в формі / Фото pinterest
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Які навантаження підійдуть усім (за словами Катерини Медушкіної): ⠀
- суглобова гімнастика;
- розтяжка, вправи з елементами гімнастики;
- йога, пілатес;
- вправи на баланс;
- силові вправи, у тому числі на спину (це дозволить поліпшити поставу).
Чим якісніше ви приділите увагу своїм м'язам, суглобам, зв'язкам і хребту – тим м'якше пройде період гормональної перебудови організму. Поєднання тренувань і харчування дозволить знизити вагу і підтягти фігуру,
– наголосила фітнес-експертка.
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