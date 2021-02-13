У кожної жінки з віком змінюється гормональний фон і, для того щоб підтримувати себе у відмінній формі, необхідно стежити за харчуванням.

Які продукти краще виключити з раціону, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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З віком змінюється обмін речовин, гормональний фон, і в цілому всі біохімічні процеси в організмі жінки протікають по-іншому. І, щоб продовжити молодість, зберегти хороше самопочуття і високу якість життя, варто звести до мінімуму або зовсім виключити деякі види звичної їжі,

– зазначила Медушкіна.

Що слід прибрати з раціону

1. Цукор і цукровмісні продукти

Медушкина пояснила, что сахар "стимулирует процесс гликирования белков", который провоцирует старение организма, появление морщин, атеросклероз и инфаркт. Также к этому пункту относятся высококрахмалистые продукты (например, белый рис, картофель и пр.).

Медушкіна пояснила, що цукор "стимулює процес глікування білків", який провокує старіння організму, появу зморшок, атеросклероз та інфаркт. Також до цього пункту належать продукти з високим вмістом крохмалю (наприклад, білий рис, картопля та ін.).

2. Хліб і випічка з білого борошна

Фітнес-експертка пояснила, що всередині знаходяться:

маргарин – насичені жири;

пшеничне борошно (чим вище його сорт – тим менш корисне борошно і вищий глікемічний індекс);

цукор – високий глікемічний індекс + калорії.

Всі ці три інгредієнти сприяють виникненню захворювань серця, цукрового діабету і навіть деменції,

– попередила Медушкіна.

Після 40 років слід відмовитися від випічки з білого борошна / Фото Pixabay

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Ковбасні вироби і продукти з обробленого м'яса

М'ясні продукти, які проходять багатократну обробку, дуже калорійні, містять велику кількість солі, цукру, штучних добавок, барвників і насичених жирів. Для скорочення витрат на виробництво кількість жирів у таких продуктах збільшують до божевільних пропорцій,

– розповіла нутриціологиня.

За її словами, це не всі шкідливі продукти, від яких варто відмовитися або скоротити їх споживання. Також важливо не зловживати сіллю, кава і солодкими газованими напоями, а також гострими спеціями і приправами.

Крім того, важливо включити в раціон здорову та корисну їжу.