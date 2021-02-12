Чому трапляються зриви при схудненні: 2 головних причини
Багато з тих, хто намагається позбутися зайвої ваги, помічали, що іноді відбуваються зриви.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Чому вони трапляються, і як їх уникнути, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Одне з найпоширеніших питань при зниженні ваги, з якими до мене звертаються: "Як не зриватися? Все розумію, але не можу нічого з собою вдіяти!" І в більшості випадків зрив відбувається саме ввечері,
– зазначила Кален.
Через що відбуваються зриви
- Більшість дієт забороняють якісь продукти. Після того як людина відмовляється від якоїсь улюбленої їжі, на стримування себе доводиться витрачати багато енергії. До кінця дня сили закінчуються – людина, яка худне, з'їдає зайве і вага починає рости.
Ну, а якщо протягом дня були і інші обмеження і доводилося стримувати емоції або працювати на знос, то ввечері вдома виникає стан: "Все дістало! Я сама знаю, що мені робити!" І хапаємося за їжу! Це свого роду протест всім обмеженням, як крик душі,
– пояснила Кален.
За її словами, якесь заняття ввечері може відвернути і вберегти від переїдання.
Дієти призводять до зривів і переїдання вечорами / Фото Pixabay
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- Почуття туги або нудьги, або ж безсоння – все це також провокує смачно поїсти (досить часто – переїсти), через що і з'являється надлишкова вага.
За словами експертки, для того щоб вага знижувалася, необхідно переглянути режим дня: потрібно раніше вставати і раніше лягати спати. Також слід додати фізичну активність. Це допоможе організму раніше засипати.
Ну, і в разі виявлення у себе сумних думок, стану туги можна звернутися до психолога або взяти участь в психологічному тренінгу, який допоможе змінити свій стан на позитивний,
– резюмувала Олена Кален.
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