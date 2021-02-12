Почему происходят срывы при похудении: 2 главных причины
Многие из тех, кто пытается избавиться от лишнего веса, замечали, что иногда происходят срывы.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Почему они случаются, и как их избежать, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
Читайте Как сон помогает худеть: тренер озвучила важные факты
Один из самых распространенных вопросов при снижении веса, с которыми ко мне обращаются: "Как не срываться? Все понимаю, но не могу ничего с собой поделать!" И в большинстве случаев срыв происходит именно вечером,
– отметила Кален.
Из-за чего происходят срывы
- Большинство диет подразумевают запрет каких-либо продуктов. После того как человек отказывается от какой-то любимой еды, на сдерживание себя приходится тратить много энергии. К концу дня силы заканчиваются – худеющий съедает лишнее и вес начинает расти.
Ну, а если в течение дня были и другие ограничения и приходилось сдерживать эмоции или работать на износ, то вечером дома возникает состояние: "Все достало! Я сама знаю, что мне делать!" И хватаемся за еду! Это своего рода протест всем ограничениям, как крик души,
– пояснила Кален.
По ее словам, какое-то занятие вечером может отвлечь и уберечь от переедания.
Диеты приводят к срывам и перееданию по вечерам / Фото Pixabay
Интересно Не занимайтесь самообманом: Фус рассказала, когда лучше всего начинать худеть
- Чувство тоски или скуки, или же бессоница – все это также провоцирует вкусно поесть (довольно часто – переесть), из-за чего и появляется избыточный вес.
По словам эксперта, для того чтобы вес начал уходить, необходимо пересмотреть режим дня: нужно раньше вставать и раньше ложиться спать. Также следует добавить физическую активность. Это поможет организму раньше засыпать.
Ну, и в случае обнаружения у себя грустных мыслей, состояния тоски можно обратиться к психологу или принять участие в психологическом тренинге, который поможет изменить свое состояние на позитивное,
– резюмировала Елена Кален.
Поделиться новостью