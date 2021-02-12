Многие из тех, кто пытается избавиться от лишнего веса, замечали, что иногда происходят срывы.

Почему они случаются, и как их избежать, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Один из самых распространенных вопросов при снижении веса, с которыми ко мне обращаются: "Как не срываться? Все понимаю, но не могу ничего с собой поделать!" И в большинстве случаев срыв происходит именно вечером,

– отметила Кален.

Из-за чего происходят срывы

Большинство диет подразумевают запрет каких-либо продуктов. После того как человек отказывается от какой-то любимой еды, на сдерживание себя приходится тратить много энергии. К концу дня силы заканчиваются – худеющий съедает лишнее и вес начинает расти.

Ну, а если в течение дня были и другие ограничения и приходилось сдерживать эмоции или работать на износ, то вечером дома возникает состояние: "Все достало! Я сама знаю, что мне делать!" И хватаемся за еду! Это своего рода протест всем ограничениям, как крик души,

– пояснила Кален.

По ее словам, какое-то занятие вечером может отвлечь и уберечь от переедания.

Диеты приводят к срывам и перееданию по вечерам / Фото Pixabay

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Чувство тоски или скуки, или же бессоница – все это также провоцирует вкусно поесть (довольно часто – переесть), из-за чего и появляется избыточный вес.

По словам эксперта, для того чтобы вес начал уходить, необходимо пересмотреть режим дня: нужно раньше вставать и раньше ложиться спать. Также следует добавить физическую активность. Это поможет организму раньше засыпать.

Ну, и в случае обнаружения у себя грустных мыслей, состояния тоски можно обратиться к психологу или принять участие в психологическом тренинге, который поможет изменить свое состояние на позитивное,

– резюмировала Елена Кален.