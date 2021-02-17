Как быстро узнать свой рост: необычный лайфхак показали на видео
В TikTok пользователи показали хитрость, благодаря которой можно легко узнать свой рост. Для этого понадобится только косяк или стена и две руки.
Источник:тикток Jadonmongo
Необычный тренд в сети начался в начале февраля после того, как пользователь под ником jadonmongo показал, как можна легко определить свой рост.
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Оказалось, если приложить две руки к стене в определенном положении, длина обеих конечностей будет равной длине всего тела. В качестве примера блогер снял на камеру эксперимент с сестрой и с собой.
Лайфхак проверили и другие пользователи TikTok, большинство из которых убедилось, что такой способ действительно работает.
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Можете попробовать сами. А вот видеоинструкции:
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