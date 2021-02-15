Британец попытался съесть килограмм мясо самостоятельно, но эксперимент дался парню не так уж и легко. Из такого опыта энтузиаст понял, что с некоторыми физическими нагрузками легче справиться, чем со стейком.

Гарри Уокер увидел в одном из лондонских супермаркетов заманчивое предложение – килограмм стейка по скидке. Как признался парень, в последнее время он не так часто ест мясо, но эта акция его заинтересовала и породила необычную идею.

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Энтузиаст решил осилить килограммовый стейк за один присест / Фото mylondon

Я подумал, что и все остальные: смогу ли я съесть килограмм мяса за один присест,

– признался Уокер.

По приходу домой, Гарри поджарил все стейки (их было четыре) на сковородке и принялся ужинать. По словам гурмана, еда получилась очень вкусной, поэтому первый кусок он съел быстро, а уже потом ему стало труднее. Появилось ощущение, что живот забит до отказа. И через полчаса экспериментатор выбился из сил. Гарри съел немного меньше половины, а от вида стейка ему становилось плохо.



Гарри поджарил все стейки на сковороде и принялся ужинать / Фото mylondon

У меня появилась даже идея загуглить, убьет ли человека килограмм стейка, если съесть его за раз,

– вспоминает парень.

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В итоге британец осилил два кусочка, в совокупности весили 500 граммов. И после этого энтузиаст сдался. Однако и это он считает хорошим результатом. По его словам, это был самый тяжелый челлендж в его жизни, но, несмотря на все трудности, Уокер выделил и положительный момент – теперь ему несколько дней не придется покупать еду.



Уокеру удалось съесть только около 500 граммов мяса / Фото mylondon