На какие только эксперименты не решаются энтузиасты по всему миру, лишь бы легко и быстро сбросить лишние килограммы. Одним из таких является Роб Ривера – блогер из США, который ради похудения попытался 7 дней добавлять в каждое блюдо яблочный уксус. Рассказываем, что из этого получилось.

Американский ютубер Роб Ривера в течение недели добавлял в рацион 2-3 столовых ложки натурального уксуса. Уксус был повсюду: в стакане воды, в каждой тарелке с едой и даже пил его в чистом виде. При этом парень вообще не ограничивал себя в питании.

И еще Парень на месяц отказался от фастфуда и алкоголя: его вывод вас удивит



Блогер добавлял уксус в каждое блюдо / Фото youtube

По словам Роба, уксус не очень приятный на вкус, однако сочетать его с другой пищей – терпимо. Но и без негативных последствий не обошлось – такой рацион повлиял на пищеварение блогера, у него была диарея. А еще Ривере удалось развенчать миф о том, что добавление яблочного уксуса в блюда снижает аппетит.

Подытоживая непростую неделю, американец признался, что похудел только на 600 граммов. Однако блогер не заметил впечатляющих изменений в своем теле. Мужчина предположил, что это больше связано с тем, что он ежедневно занимался спортом, а не с употреблением яблочного уксуса.

Читайте также Как изменится ваше тело, если неделю есть только картошку: блоггер показал шокирующий результат

Важно! Это только эксперимент, который может навредить вашему здоровью. Не повторяйте опыт парня в реальной жизни.



Употребление уксуса практически никак не сказалось на теле / Фото youtube