Журналист американского издания отказался от алкоголя и вкусной пищи на месяц. Мужчина решил узнать, как это – питаться правильно. Ограничения помогли ему изменить показатели здоровья, но не философию жизни. Рассказываем, в чем дело.

Работник журнала Vice Том Ушер любит хорошо повеселиться на выходных: расслабиться с алкоголем и поесть вкусной, но часто вредной пищи. Но свой 2021 корреспондент решил начать из здорового образа жизни – без алкоголя, вредной пищи и соцсетей.

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Чтобы проследить за изменениями в своем организме, он выбрал домашний экспресс-тест. Тест представляет собой карточки с QR-кодами. Человеку достаточно помочиться на него, а затем просканировать код, чтобы через приложение в смартфоне проверить свои показатели.



Показатели своего организма человек узнал с помощью экспресс-теста / Фото vice

Перед началом эксперимента в декабре Том измерил показатели своего организма, узнав, на каком уровне находятся важные элементы – магний, витамины B и C, фолиевая кислота, водородный показатель (PH), кетоны и кортизол. Так, до Нового года общее состояние здоровья журналиста приложение оценило на 58 из 100, а уровень его энергии – на 48.

А в послепраздничный период мужчина начал жить по новым правилам, отказавшись от любимого фастфуда, вечеринок с алкоголем и минимизировал использование соцсетей. Весь месяца Ушер избегал всех своих слабостей и радостей жизни, и в конце января сделал финальный тест. Показатели в приложении приятно порадовали его. Уровень общего самочувствия у журналиста поднялся до отметки в 70 баллов. Почти все важные элементы тоже были на достаточно высоком уровне.

Я бы отрезал себе ногу ради пиццы и кружки пива, но при этом я не чувствовал себя ужасно 24 часа в сутки семь дней в неделю,

– описал свои ощущения Том.



Месяц здорового образа жизни улучшил общее состояние журналиста / Фото vice

Как пояснил американец, он чувствовал изменения и видел их благодаря результатам теста, однако он не назвал их радикальными. Поэтому, суммируя свой эксперимент, он пришел к достаточно компромиссному заключению.

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Мой окончательный вердикт: измерять свои показатели здоровья не всегда плохо, это действительно может быть полезно. Но, с другой стороны, если вы и без этого чувствуете себя хорошо, в чем смысл лишать себя каких-то радостей? Просто позвольте себе наслаждаться жизнью,

– добавил Том.