Ютубер Роб Ривера решил на себе попробовать, что будет, если неделю питаться только картошкой. Мужчина составил план необычной диеты на семь дней, а в конце эксперимента показал разницу ДО и ПОСЛЕ.

Источник: ютуб-канал Роба Рівери

Как известно, картофель относится к достаточно диетическим и низкокалорийным продуктам, если не считать картошку-фри и чипсы. В этом овоще много полезных элементов: человек получает с него клетчатку, белок, антиоксиданты, калий витамины C и В6. Но значит ли это, что только на картофеле можно построить всю программу питания? Ривера решил попробовать.



Роб Ривера готовил картофель без соли / Фото youtube

Когда я начинал, я весил 62 килограмма, а объем моей талии был 78 сантиметров. Мне было очень интересно, изменятся ли какие-то параметры,

– признался Роб.

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За неделю блогер сбросил 3 кг / Фото youtube

Блогер готовил картофель без добавления масла и практически без соли. Он начал с немного приправленного специями картофеля и воды на завтрак. Мужчина отметил, что это позволило ему сохранять чувство насыщения на большую часть дня. Однако через несколько дней картофельной диеты Роб почувствовал небольшую слабость – уровень сахара снизился, упали электролиты. Ему пришлось добавить к блюдам немного соли и съесть несколько фруктов, это помогло.

В конце недели блогер подытожил, что за семь дней на картофеле ему удалось сбросить почти три килограмма, а объем талии уменьшился на 2,5 сантиметра.

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Я похудел примерно на 3 килограмма и потерял где-то 2 сантиметра в талии. В принципе, употребление любой низкокалорийной еды в течение недели приведет примерно к такому же результату, но без сахара и соли я бы не справился,

– добавил Ривера.

Полную историю эксперимента блогера Роба Риверы смотрите в видео: