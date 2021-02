Порой нам не хватает мотивации для занятия спортом и мы откладываем поход в тренажерный зал до следующего понедельника. Но история этой девушки, которая рассказала о своем пути к правильному питанию и похудения на 50 килограммов, вдохновляет.

Источник: Woman’s Health

Проблемы с лишним весом у Кэри начались с самого детства. А в подростковом возрасте с появлением карманных денег и доступа к фастфуда ситуация только ухудшилась. И уже к 16 лет девушка весила 150 килограммов. Но сейчас красавица не стесняется показать свои фото ДО, ведь сейчас, ПОСЛЕ кропотливой работы в тренажерном зале, она – копия Эбби – главной героини культовой игры "The Last Of Us: Part II".



Теперь Кэри очень похожа на Эбби из игры The Last Of Us: Part II / Фото medialeaks

Кэри понимала, что она уже зависима от вредной пищи, поэтому старалась перейти на правильное питание, но дольше нескольких недель протянуть не могла. И такой образ жизни сказался на ее здоровье. Анализ крови показал признаки преддиабет, повышенный холестерин и гормональный дисбаланс.



Кэри начала подсчитывать калории и следить за тем, что у нее в тарелке / Фото instagram

В тот же день девушка начала отсчет жизнь по-новому. Она собралась с силами и засела за книги по основам правильного питания, баланса калорий и энергии. Ей пришлось научиться читать этикетки продуктов, полностью поменять свои вкусовые привычки и найти подходящую систему физических тренировок. Сначала она занималась со скакалкой в своей спальне, так как стеснялась ходить в спортзал. Но начало было положено.

Как только начался второй год в колледже, я узнала о бесплатном посещении фитнес-центра в кампусе. Я начала ходить туда по будням каждый день с понедельника по пятницу,

– рассказала Кэри.

Девушка каждый будний день посещала спортзал / Фото instagram

Полюбив физические нагрузки, Кэри сама стала фитнес-тренером и набрала свою первую группу. При этом она продолжала тщательно следить за тем, что ест. По словам девушки, подсчет калорий – правильный путь к здоровому и спортивному телу.



Сегодня Кэри работает тренером и учит своих учеников / Фото instagram