Часом нам бракує мотивації для заняття спортом і ми відкладаємо похід у тренажерний зал до наступного понеділка. Але історія цієї дівчини, яка розповіла про свій шлях до правильного харчування та схуднення на 50 кілограмів, надихає.

Проблеми із зайвою вагою у Кері почалися з самого дитинства. А у підлітковому віці з появою кишенькових грошей і доступу до фастфуду ситуація тільки погіршилася. І уже до 16 років дівчина важила 150 кілограмів. Проте нині красуня не соромиться показати свої фото ДО, адже зараз, ПІСЛЯ кропіткої роботи у тренажерному залі, вона – копія Еббі – головної героїні культової гри "The Last Of Us: Part II".



Тепер Кері дуже схожа на Еббі з гри The Last Of Us: Part II / Фото medialeaks

Кері розуміла, що вона уже залежна від шкідливої їжі, тому намагалася перейти на правильне харчування, але довше декількох тижнів протягнути не могла. І такий спосіб життя позначився на її здоров'ї. Аналіз крові показав ознаки переддіабетного стану, підвищений холестерин та гормональний дисбаланс.



Кері почала підраховувати калорії та стежити за тим, що у неї в тарілці / Фото instagram

І того дня дівчина почала відлік життя по-новому. Вона зібралася з силами і засіла за книжки з основ правильного харчування, балансу калорій та енергії. Їй довелося навчитися читати етикетки продуктів, повністю поміняти свої смакові звички і знайти підходящу систему фізичних тренувань. Спочатку вона займалася зі скакалкою в своїй спальні, позаяк соромилася ходити у спортзал. Але початок було покладено.

Як тільки почався другий рік у коледжі, я дізналася про безкоштовне відвідування фітнес-центру в кампусі. Я почала ходити туди по буднях кожен день з понеділка по п'ятницю,

– розповіла Кері.



Дівчина щобудня відвідувала спортзал / Фото instagram

Полюбивши фізичні навантаження, Кері сама стала фітнес-тренером і набрала свою першу групу. При цьому вона продовжувала ретельно стежити за тим, що їсть. За словами дівчини, підрахунок калорій – правильний шлях до здорового та спортивного тіла.



Нині Кері працює тренером та навчає своїх учнів / Фото instagram