Нідерландський ютубер, автор каналу The Unlazy Way Йонне Тіллі вирішив оригінально підійти до схуднення й повністю відмовитися від м'яса. Хлопець на пів року став вегетаріанцем, що дозволило скинути йому 10 кілограмів.

Джерело: menshealth

Йонне Тіллі хотів провести експеримент і дізнатися, як вплине на його тіло та зовнішність повна відмова від м'ясних продуктів. Тож ось як виглядав новий денний раціон хлопця, який усе життя не міг обійтися без соковитого шматка м'яса.

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Ранок блогер починав з зеленого смузі, чаю мате і вівсянки з фруктами. На обід і вечерю він їв пасту або овочевий суп. А вечір проходив за черговою склянкою смузі з невеликим додаванням кореня валеріани.



Через нестачу калорій хлопець додавав у їжу рослинні білкові добавки / Фото youtube

Але, беручи до уваги те, що у цей період ентузіаст активно займався спортом, навіть чимала кількість спожитих овочів не могла забезпечити денну норму калорій у випадку Йонне. Тому блогер почав додавати у їжу рослинні білкові добавки.

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