Нидерландский ютубер, автор канала The Unlazy Way Йонне Тилли решил оригинально подойти к похудению и полностью отказаться от мяса. Парень на полгода стал вегетарианцем, что позволило сбросить ему 10 килограммов.

Источник: menshealth

Йонне Тилли хотел провести эксперимент и узнать, как повлияет на его тело и внешность полный отказ от мясных продуктов. И вот как выглядел новый дневной рацион парня, который всю жизнь не мог обойтись без сочного куска мяса.

И еще Для противников бега: 5 самых эффективных упражнений для сжигания жира

Утро блогер начинал с зеленого смузи, чая мате и овсянки с фруктами. На обед и ужин он ел пасту или овощной суп. А вечер проходил с очередным стаканом смузи с небольшим добавлением корня валерианы.



Из-за недостатка калорий парень добавлял в пищу растительные белковые добавки / Фото youtube

Но, принимая во внимание то, что в этот период энтузиаст активно занимался спортом, даже немалое количество овощей не могло обеспечить дневную норму калорий в случае Йонне. Поэтому блогер начал добавлять в пищу растительные белковые добавки.

Читайте также Фитнес по-голливудски: звездный тренер поделился секретами идеального тела