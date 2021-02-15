Британець спробував з'їсти кілограм м'яса самотужки, але експеримент дався хлопцеві не так вже й легко. З такого досвіду ентузіаст зрозумів, що з деякими фізичними навантаженнями легше впоратися, ніж зі стейком.

Гаррі Вокер побачив в одному з лондонських супермаркетів заманливу пропозицію – кілограм стейка по знижці. Як зізнався хлопець, останнім часом він не так часто їсть м'ясо, але ця акція його зацікавила і породила незвичайну ідею.

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Ентузіаст вирішив подужати кілограмовий стейк за один присід / Фото mylondon

Я подумав, що й всі інші: чи зможу з'їсти кілограм м'яса за один присід,

– зізнався Вокер.

По приходу додому, Гаррі підсмажив усі стейки (їх було чотири) на сковорідці і взявся вечеряти. За словами гурмана, їжа вийшла дуже смачною, тому перший шматок він з'їв швидко, а уже потім йому стало важче. З'явилося відчуття, що живіт забитий повністю. І через пів години експериментатор вибився з сил. Гаррі з'їв трохи менше половини, а від виду стейка йому ставало погано.



Гаррі підсмажив усі стейки на сковорідці і взявся вечеряти / Фото mylondon

У мене з'явилася навіть ідея загуглити, чи вб'є людину кілограм стейка, якщо з'їсти його за раз,

– згадує хлопець.

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У підсумку британець подужав два шматочки, разом які важили 500 грамів. І після цього ентузіаст здався. Проте й це він вважає хорошим результатом. За його словами, це був найважчий челендж у його житті, але, попри усі труднощі, Вокер виділив й позитивний момент – тепер йому кілька днів не доведеться купувати їжу.



Вокеру вдалося з'їсти лише майже 500 грамів м'яса / Фото mylondon