Если вы хотите похудеть, но времени на тренажерный зал нет – заниматься можно в домашних условиях.

Эффективные упражнения показала фитнес-блогер, мастер спорта Украины по фитнесу и бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Из чего состоит комплекс

По словам Кононовой, короткая интервальная 16-минутная тренировка без спортивного инвентаря позволит привести тело в форму. Это своего рода экспресс-похудение в домашних условиях.

В тренировке – 8 упражнений (каждое выполняется в 2 подхода): 40 секунд работаем, 20 секунд отдыхаем.

Какие упражнения нужно выполнять

1. Приседание + колено-локоть;

2. Прыжок вперед и бег назад;

3. Выпад вперед / назад – смена в прыжке;

4. 4 бег и 5 фиксация;

Обязательно следите за техникой выполнения упражнений / Фото wmj

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5. Отжимание + шаг в сторону;

6. Лодочка;

7. Пирамида – колено по диагонали;

8. Пресс.

Не торопитесь во время тренировки / Фото getafisha

Технику выполнения упражнений – смотрите на видео: