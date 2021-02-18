Экспресс-похудение в домашних условиях: мастер спорта показала способ
Если вы хотите похудеть, но времени на тренажерный зал нет – заниматься можно в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Эффективные упражнения показала фитнес-блогер, мастер спорта Украины по фитнесу и бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Из чего состоит комплекс
По словам Кононовой, короткая интервальная 16-минутная тренировка без спортивного инвентаря позволит привести тело в форму. Это своего рода экспресс-похудение в домашних условиях.
Какие упражнения нужно выполнять
1. Приседание + колено-локоть;
2. Прыжок вперед и бег назад;
3. Выпад вперед / назад – смена в прыжке;
4. 4 бег и 5 фиксация;
Обязательно следите за техникой выполнения упражнений / Фото wmj
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5. Отжимание + шаг в сторону;
6. Лодочка;
7. Пирамида – колено по диагонали;
8. Пресс.
Не торопитесь во время тренировки / Фото getafisha
Технику выполнения упражнений – смотрите на видео:
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