Молоко – напиток, который пользуется спросом и популярностью как среди взрослых, так и среди детей.

Однако молоко может и навредить здоровью. Как именно – рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Молоко вызывает ожирение? Ожирение – беда современного мира. И молоко, в том числе, способствует ожирению.⁣⁣ Выпивая 600 грамм молока, вы получаете столько же холестерина, сколько при съедании килограмма жирной колбасы,

– отметила Полтавская.

Молоко: особенности и вред

По словам Полтавской, также есть связь между потреблением молока и сердечными заболеваниями. Это поясняется тем, что молоко содержит насыщенные жиры. ⁣⁣⠀⁣

Прыщи . Чаще всего из молочной продукции именно молоко является причиной высыпаний на лице. Тренер пояснила, что это "происходит из-за D-галактозы, которая является продуктом распада лактозы и провоцирует воспалительные процессы". ⁣⁣⠀

. Чаще всего из молочной продукции именно молоко является причиной высыпаний на лице. Тренер пояснила, что это "происходит из-за D-галактозы, которая является продуктом распада лактозы и провоцирует воспалительные процессы". ⁣⁣⠀ Нарушение пищеварения.

Углеводы в молоке представлены лактозой. Ее еще называют молочным сахаром.⁣⁣ Попадая в желудок, лактоза распадается на глюкозу и галактозу. С глюкозой проблем нет, из сахаров – это основной источник энергии, она усвоится без остатков. ⁣А вот с галактозой – огромные проблемы – она вообще не усваивается человеческим организмом с того момента, как ребенка отнимают от груди, поскольку ген, отвечающий за переработку и усвоение галактозы, с этого момента отключается,

– рассказала Анастасия Полтавская.

Она пояснила, что это может привести к диарее, газам, тошноте, рвоте, судорогам мышц живота уже через 30-120 минут после употребления молочки.

В случае непереносимости лактозы из рациона нужно ⁣исключить молоко и молочные продукты.⁣⁣⠀

Молоко – не самый безопасный напиток, важно учитывать все риски / Фото Pixabay

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Галактоза не выводится из организма, она откладывается в клетках кожи, под кожей, особенно у женщин в виде целлюлита.

Отложения галактозы на суставах – разные формы артритов.⁣⁣ При наличии гормонов увеличивает риск развития рака.⁣⁣ Коров доят, и когда они беременны, а в это время уровень эстрогенов (половых гормонов) в их организме возрастает в 20 раз.⁣⁣ Такое молоко влияет на гормональный фон человека и увеличивает риск рака яичников, груди, матки и простаты,

– резюмировала Полтавская.