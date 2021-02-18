Всем известно, что для хорошей формы и отличного самочувствия необходимо сбалансировано и правильно питаться.

Однако здоровое питание также может быть опасным. В каких случаях так происходит – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Орторексия — навязчивое стремление питаться только полезной и здоровой едой. При этом пищевом расстройстве человек полностью исключает все жареное, соленое, сладкое, может переходить на сыроедение. Казалось бы, ничего плохого, ведь сейчас очень популярно правильное питание. Проблемы начинаются, когда человек ставит себе слишком жесткие запреты, осуждает тех, кто питается "неправильно", считает себя лучше других, ограничивает контакты с близкими и друзьями,

– отметила Кален.

Она пояснила, что подобное поведение приводит к истощению (моральному и физическому), а также вредит психологическому здоровью.

Как проявляется орторексия

человек категорически отвергает "вредные" продукты;

осуждает всех, кто питается иначе;

активно увлекается диетами;

испытывает страх перед "запрещенными" продуктами;

наказывает себя за "срывы".

По словам эксперта, если идея о правильном питании стала навязчивой, необходимо пересмотреть свои взгляды.⠀

Лишний вес набирается не из-за "вредной", а из-за лишней еды / Фото Pixabay

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Любая диета предполагает ограничения и запреты. Всю жизнь держать себя в руках не получится. Каждый, кто сидел на диете, знает, что рано или поздно наступит срыв,

– добавила Елена Кален.

Признаки неправильного питания

Недоедание. Если человек ходит полуголодным – организм находится в стрессе и тяжело прощается с избыточным весом.

Если человек ходит полуголодным – организм находится в стрессе и тяжело прощается с избыточным весом. Ограничения и срывы. Если всю неделю человек ограничивает себя, но на выходных ест все подряд – это питание нельзя назвать правильным.

Если всю неделю человек ограничивает себя, но на выходных ест все подряд – это питание нельзя назвать правильным. Употребление еды, которая не нравится. Пища должна быть не только полезной, но и вкусной. Следует запомнить, что лишний вес появляется нет от вредной еды, а от любой лишней.

Чтобы стройнеть без стресса и насилия над собой, нужно ориентироваться на чувство голода. Оно не приходит по режиму и может появиться в любой момент, в зависимости от физической активности и умственной нагрузки. Если утолять голод, когда он только наступает, еды потребуется меньше, а вес будет уходить легко,

– резюмировала Кален.