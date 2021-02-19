Чому потрібно відмовитися від смаження на олії: нутриціологиня озвучила аргументи
Багато хто віддає перевагу їжі, яка смажится на олії, не підозрюючи про те, наскільки це шкідливо.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Чому слід уникати такого варіанту приготування їжі, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.
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Як любитель з'їсти на сніданок яєчню, я колись не уявляла, як це смажити ну зовсім без олії. По-перше, напевно все пригорить, а по-друге не так смачно ж буде,
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що насправді достатньо мати якісну сковороду з антипригарним покриттям і нічого не пригоратиме. Крім того, це смачно, адже їжа не вбирає в себе олію.
Чому не варто готувати на олії
- Під час смаження риба, м'ясо і птиця вбирають 20% масла зі сковороди, гриби і овочі – від 50 до 80%.
- Зажарка або підлива вбере в себе 100% олії, доданої під час готування.
- У рослинній олії – близько 900 Ккал і 99,9 грамів жиру на 100 грамів продукту. Одна столова ложка = 10-12 грамів. Це означає, що за один прийом їжі, приготованої на олії, ви покриєте практично добову норму жирів.
Їжа, приготована на грилі, – це корисно і смачно / Фото Pixabay
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Як краще готувати їжу
- Запікання дозволяє зробити красивий колір і корочку на їжі.
- Приготування на пару – соковиті і ніжні страви.
- Гасіння і відварювання.
- Смаження без масла.
Вибирайте альтернативні способи приготування їжі / Фото Pixabay
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