В условиях карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 многие люди работают удаленно и заметили, что начали поправляться.

Как избежать набора веса, сидя дома, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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С переходом на удаленную работу может быть сложно удержаться от импульсивных походов к холодильнику. Уже через несколько дней может появиться прибавка в весе. Чтобы не поправиться, сидя дома, предлагаю несколько советов,

– отметила Кален.

5 лайфхаков, которые помогут похудеть дома

1. Разрешите себе отдыхать. Для того чтобы эффективно работать дома, нужна высокая организованность, ведь также существуют задачи по дому (приготовление еды, уборка и пр.). Для организма перемены являются стрессом, поэтому следует составлять план на день с учетом отдыха.

2. Планируйте, как проведете отдых. Для того чтобы во время перерыва руки не тянулись к еде, заранее продумайте, чем будете заниматься. Это может быть досуг с семьей, фитнес, чтение или прогулка на свежем воздухе.

В холодильнике всегда должна быть правильная еда / Фото Pixabay

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3. Питьевой режим. Не забывайте пить много воды. Для этого можно поставить напоминание на телефон, чтобы каждые 1,5-2 часа пить воду. Помните, что обезвоживание приводит к прибавке веса.

4. Полезная еда. Ваш холодильник должен быть наполнен правильными продуктами. Это поможет избежать срывов и употребления нездоровой пищи. Замените сладости на фрукты, бургеры – на сэндвичи из цельнозернового хлеба.

5. Получайте удовольствием от еды. Не стоит совмещать приемы пищи с другими занятиями – чатами в телефоне, просмотрами фильма и пр. Подобные действия провоцируют переедание, так как человек не замечает насыщения.

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