Сьогодні багато людей не приділяють особливу увагу сніданку. Зазвичай більшість, поспішаючи на роботу або навчання, ранковий прийом їжі часто пропускають. Але дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, яким же насправді має бути сніданок.

Чи потрібен взагалі сніданок?

Як запевняє Альбіна Коміссарова, – так. Це основний прийом їжі. Дослідження показують, що люди, які ігнорують сніданок, мають проблеми з вагою, позаяк більше переїдають протягом дня.

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Але якщо ви вже 5 – 10 – 20 років поспіль не їли з ранку і відчуваєте себе комфортно, то змушувати себе не потрібно, склянки теплої води або натурального йогурту буде достатньо, щоб прокинутися, а ось гвалтувати свій організм – неправильно,

– говорить дієтологиня.



Ідеальний сніданок повинен містити довгі вуглеводи, білки та жири / Фото pixabay

Яким повинен бути сніданок?

Ідеально: він містить довгі вуглеводи, білки та жири.

Якщо з'ївши кашу з ранку, через пів години – годину ви почуваєтеся голодним, то краще снідати переважно білковою їжею з ранку: яйця, курка, сир. Якщо ви наїдаєтеся кашею, то основою сніданку повинні бути крупи, хліб та мюслі. Не забувайте зранку про овочі, фрукти і ягоди.

Можна снідати тортом?

"Швидкі вуглеводи провокують різкий сплеск інсуліну і такий самий швидкий спад. Вам скоро знову захочеться їсти і впродовж дня ви, найімовірніше, будете переїдати", – зазначає фахівець. Вона також додала, що мед і фрукти допустимі у невеликих кількостях у поєднанні зі складними вуглеводами (каша, хліб). А загалом десерт краще відкласти до другого прийому їжі.

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