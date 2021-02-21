Прихильники правильного харчування часто вдаються у питання: що можна з'їсти ввечері, а що категорично заборонено їсти на ніч? Дієтологиня Альбіна Коміссарова детально розповіла про рекомендований денний раціон.

Спойлер: їсти можна усе, що хочеться, але в рамках денної норми калорій.

Як розповідає дієтологиня, наш обмін речовин дійсно знижує свою швидкість, але ближче до сну, а не після 18, 19 чи 20 години вечора. Тому рекомендується їсти за 2 – 3 години до сну, щоб їжа вже почала перетравлюватися і ви не лягли спати з повним животом або, навпаки, голодними.

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Немає такого, що вуглеводи краще їсти вранці, а ввечері вони перетворюються у жир. Ми набираємо вагу від надлишку калорій, а вже у який час доби і з яких продуктів – не важливо,

– підкреслила Альбіна Коміссарова.

Тому вуглеводи сміливо можна їсти на вечерю, важливо просто дотримуватися рекомендованої норми протягом дня: зазвичай це 3 – 5 порцій розміром, яка поміщається у вашу долоню, запевняє лікарка. Крім цього, фахівець додає, що багато хто думає, що солодощі краще їсти зранку, оскільки вуглеводи тратяться впродовж дня. Але насправді вони йдуть на потреби організму і через 2 – 3 години ми знову хочемо їсти. Тому спокійно можете ласувати солодким впродовж дня, немає якихось чітких часових рамок.

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Що справді не варто їсти на ніч, то це фастфуд, алкоголь, солодкі газовані напої, немиті овочі, сире м'ясо і рибу, сирі яйця, непастеризоване молоко. Але це тому, що ці продукти краще взагалі не їсти нікому ні на сніданок, ні на обід, ні на вечерю,

– підсумувала Коміссарова.

А ще дієтологиня поділилася прикладами вечері як ситної, так і малокалорійної:



Якщо обід був ситним, то обирайте легшу вечерю / Фото instagram



Їжте порцію розміром, яка поміщається у вашу долоню / Фото instagram



Обирайте комфортну для себе модель харчування: обід може бути легким, а вечеря повноцінна і, навпаки / Фото instagram



Вечеряти потрібно за 2 – 3 години до сну / Фото instagram