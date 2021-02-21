Сторонники правильного питания часто прибегают к вопросу: что можно съесть вечером, а что категорически запрещено есть на ночь? Диетолог Альбина Комиссарова подробно рассказала о рекомендуемом дневной рацион.

Спойлер: есть можно все, что хочется, но в рамках дневной нормы калорий.

Как рассказывает диетолог, наш обмен веществ действительно снижает свою скорость, но ближе ко сну, а не после 18, 19 или 20 часов вечера. Поэтому рекомендуется есть за 2 – 3 часа до сна, чтобы пища уже начала перевариваться и вы не легли спать с полным животом или, наоборот, голодными.

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Нет такого, что углеводы лучше есть утром, а вечером они превращаются в жир. Мы набираем вес от избытка калорий, а уже в какое время суток и из каких продуктов – не важно,

– подчеркнула Альбина Комиссарова.

Поэтому углеводы смело можно есть на ужин, важно просто придерживаться рекомендованной нормы в течение дня: обычно это 3 – 5 порций размером, которая помещается в вашу ладонь, уверяет врач. Кроме этого, специалист добавляет, что многие думают, что сладости лучше есть утром, поскольку углеводы тратятся в течение дня. Но на самом деле они идут на нужды организма и через 2 – 3 часа мы снова хотим есть. Поэтому спокойно можете лакомиться сладким в течение дня, нет каких-то четких временных рамок.

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Что действительно не стоит есть на ночь, так это фастфуд, алкоголь, сладкие газированные напитки, немытые овощи, сырое мясо и рыбу, сырые яйца, непастеризованное молоко. Но это потому, что эти продукты лучше вообще не есть никому ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин,

– подытожила Комиссарова.

А еще диетолог поделилась примерами ужина как сытного, так и малокалорийного:



Если обед был сытным, то выбирайте легкий ужин / Фото instagram



Ешьте порцию размером, которая помещается в вашу ладонь / Фото instagram



Выбирайте комфортную для себя модель питания: обед может быть легким, а ужин полноценным и, наоборот / Фото instagram



Ужинать нужно за 2 – 3 часа до сна / Фото instagram