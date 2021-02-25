Вівсянка – це той продукт, без якого точно не обходиться жодна дієта. Дієтологиня Альбіна Коміссарова поділилася варіантами смачних наповнювачів до каші, щоб ця страва вам не набридла.

Можна їсти вівсянку кожен день?

За словами Альбіни Коміссарової, ви можете їсти вівсянку щодня, але пам'ятайте, що ключовим моментом харчування є різноманітність. Тому краще, якщо ваш сніданок буде різний або, хоча б, з різним наповнювачем.

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Сніданок має бути різним або, хоча б, з різним наповнювачем / Фото pexels

Чи виводить вівсянка кальцій з організму?

Трохи. Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати,

– запевняє дієтологиня.

10 найсмачніших добавок до вівсянки

Тертий сир (можна взяти як звичайний, так і копчений, сулугуні, а можна додати камамбер). Терте яблуко + кориця + волоські горіхи. Банан + ложка какао. Кокосове молоко + мед (можна додати ще кокосову стружку). Заморожені ягоди (підігрійте на сковорідці, додайте трошки цукру або кленового сиропу. Влийте з рідиною у кашу). Яйце-пашот + зелень. Пів чашки міцної кави + пів чашки молока. Банан + арахісова паста. Мацун (національний вірменський кисломолочний продукт). Рікота або домашній сир + кленовий сироп.

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