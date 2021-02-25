Як урізноманітнити вівсянку: 10 найсмачніших добавок
Вівсянка – це той продукт, без якого точно не обходиться жодна дієта. Дієтологиня Альбіна Коміссарова поділилася варіантами смачних наповнювачів до каші, щоб ця страва вам не набридла.
Джерело:інстаграм Альбіни Коміссарової
Можна їсти вівсянку кожен день?
За словами Альбіни Коміссарової, ви можете їсти вівсянку щодня, але пам'ятайте, що ключовим моментом харчування є різноманітність. Тому краще, якщо ваш сніданок буде різний або, хоча б, з різним наповнювачем.
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Сніданок має бути різним або, хоча б, з різним наповнювачем / Фото pexels
Чи виводить вівсянка кальцій з організму?
Трохи. Додайте столову ложку молока або їжте достатньо кальцію протягом дня і можна про це не думати,
– запевняє дієтологиня.
10 найсмачніших добавок до вівсянки
- Тертий сир (можна взяти як звичайний, так і копчений, сулугуні, а можна додати камамбер).
- Терте яблуко + кориця + волоські горіхи.
- Банан + ложка какао.
- Кокосове молоко + мед (можна додати ще кокосову стружку).
- Заморожені ягоди (підігрійте на сковорідці, додайте трошки цукру або кленового сиропу. Влийте з рідиною у кашу).
- Яйце-пашот + зелень.
- Пів чашки міцної кави + пів чашки молока.
- Банан + арахісова паста.
- Мацун (національний вірменський кисломолочний продукт).
- Рікота або домашній сир + кленовий сироп.
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