Бутерброди без шкоди для фігури: 5 швидких і корисних варіантів
Прийнято вважати, що бутерброди – ворог красивої фігури, але не все так однозначно. Навіть бутерброд може бути корисним, якщо правильно підібрати інгредієнти.
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
З чого приготувати смачний і корисний бутерброд – розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Читайте Що їсти на перекус: прості і смачні варіанти від чемпіонки світу
Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,
– зазначила Фус.
Інгредієнти для правильних бутербродів
- Хліб з цільнозернового борошна.
- М'ясо, риба або птах (відварюємо, готуємо на пару або запікаємо).
- Багато зелені і овочів (вони збільшать об'єм і краще наситять).
- Можна додати пряної зелені.
Бутерброд може бути корисним, якщо складається з правильних продуктів / Фото Pixabay
Цікаво Яким повинен бути сніданок: конкретні приклади від дієтологині
Примеры полезных бутербродов
- М'який сир, авокадо, яйце, петрушка.
- Тунець, яйце, помідор, салат.
- М'який сир, лосось, огірок, кріп.
- Сир з пліснявою, груша, горіх, рукола.
- Твердий сир, салат, маслини, селера.
У такому вигляді живильний бутерброд може бути варіантом перекусу. Не рекомендую їсти бутерброди на ніч,
– наголосила Фус.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter