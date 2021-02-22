Принято считать, что бутерброды – враг красивой фигуры, но не все так однозначно. Даже бутерброд может быть полезным, если правильно подобрать ингредиенты.

Из чего приготовить вкусный и полезный бутерброд – рассказала диетолог Светлана Фус.

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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,

– отметила Фус.

Ингредиенты для правильных бутербродов

Хлеб из цельнозерновой муки.

Мясо, рыба или птица (отвариваем, готовим на пару или запекаем).

Много зелени и овощей (они увеличат объем и лучше насытят).

Можно добавить пряной зелени.

Важно! В бутербродах не должно быть соусов и майонезов – они очень калорийны. Допускается авокадо, смешанное с зеленью, или немного горчицы.

Бутерброд может быть полезным, если состоит из правильных продуктов / Фото Pixabay

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Примеры полезных бутербродов

Мягкий сыр, авокадо, яйцо, петрушка. Тунец, яйцо, помидор, салат. Мягкий сыр, лосось, огурец, укроп. Сыр с плесенью, груша, орех, руккола. Твердый сыр, салат, маслины, сельдерей.

В таком виде питательный бутерброд может быть вариантом перекуса. Не рекомендую есть бутерброды на ночь,

– подчеркнула Фус.