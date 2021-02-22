Бутерброды без вреда для фигуры: 5 быстрых и полезных вариантов
Принято считать, что бутерброды – враг красивой фигуры, но не все так однозначно. Даже бутерброд может быть полезным, если правильно подобрать ингредиенты.
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Из чего приготовить вкусный и полезный бутерброд – рассказала диетолог Светлана Фус.
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Если вы любите бутерброды, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты,
– отметила Фус.
Ингредиенты для правильных бутербродов
- Хлеб из цельнозерновой муки.
- Мясо, рыба или птица (отвариваем, готовим на пару или запекаем).
- Много зелени и овощей (они увеличат объем и лучше насытят).
- Можно добавить пряной зелени.
Бутерброд может быть полезным, если состоит из правильных продуктов / Фото Pixabay
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Примеры полезных бутербродов
- Мягкий сыр, авокадо, яйцо, петрушка.
- Тунец, яйцо, помидор, салат.
- Мягкий сыр, лосось, огурец, укроп.
- Сыр с плесенью, груша, орех, руккола.
- Твердый сыр, салат, маслины, сельдерей.
В таком виде питательный бутерброд может быть вариантом перекуса. Не рекомендую есть бутерброды на ночь,
– подчеркнула Фус.
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